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26.10.2026 00:00:00

Oil Prices Rise Despite Middle East Export Recovery

Ölpreis (Brent)
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Reports about recovering oil flows in the Persian Gulf and the Red Sea have dominated headlines over the past couple of weeks. Yet oil prices have only moved higher, suggesting barrel numbers alone are not enough to convince the world everything’s back to normal. It isn’t. According to the latest Kpler numbers, October oil exports out of the Middle East in total are in fact higher than they were before the U.S. and Israel launched their first strikes on Iran at the end of February. Flows out of the Strait of Hormuz alone have averaged…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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