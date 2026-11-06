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06.11.2026 13:30:00

Oil Prices Plunge as U.S. Elections Shake Up the Iran War

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December WTI crude oil is headed for one of its roughest weekly losses in months after the market shed $11.37, or 11.10%, from its opening price of $102.39. Prices posted a weekly high at $102.75 before breaking sharply to $86.65. Early Friday, the contract was trading near $91.58, still down heavily for the week. The decline was not driven by a sudden collapse in demand or a surprise rise in inventories. Traders began stripping out a portion of the war premium that lifted prices toward the October highs as U.S. midterm results raised hopes for…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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