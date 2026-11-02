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02.11.2026 01:00:00

Oil Prices No Longer Follow Headlines

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A month ago, a series of news reports said oil flows out of Hormuz had recovered to pre-war levels, pushing oil prices lower. However, the rout did not last. Benchmarks are set for their fourth monthly gain in a row, and no amount of repeating that Gulf states are exporting even more oil than before the war can change that. Because barrels are not the whole story. “What is the price of oil? Eight months into the war with Iran, what should be a straightforward question has become surprisingly hard to answer,” JP Morgan’s head…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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