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09.09.2026 05:50:14

Oil Nears $100 as U.S. Destroys Five Iranian Tankers

Ölpreis (Brent)
99.62 USD 1.74%
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Oil prices continued to climb towards the $100 mark in early Asian trading on Wednesday after the U.S. destroyed five more Iranian crude tankers and Iran targeted U.S. forces in Jordan. These attacks are just the latest phase of a major escalation that began over the weekend when U.S. forces hit three other oil tankers in response to the IRGC targeting two U.S. warships. At the time of writing, both benchmarks were up by over $1, with WTI trading at $94.39 a barrel and Brent rising to $99.46.  U.S. Central Command (Centcom) announced late…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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