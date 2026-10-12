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12.10.2026 03:01:00
Oil Jumps 2% as Saudi Attacks and Tanker Strikes Revive Hormuz Fears
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Am heimischen Aktienmarkt sind zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigt sich freundlich. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.