|Snapshot
|Kurse & Realtime
|Charts & Tools
|Nachrichten
|Derivate
|Übersicht
|Realtimekurs
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|
26.08.2026 21:00:00
Oil Drops as Tankers Begin Moving More Gulf Crude
WerbungÖlpreis (Brent)
87.27 USD -0.65%
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
Inside ETF
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|87.27
|-0.57
|-0.65
|Ölpreis (WTI)
|81.62
|-0.61
|-0.74
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: Asiens Börsen uneins
Die asiatischen Börsen bewegen sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.