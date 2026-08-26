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26.08.2026 21:00:00

Oil Drops as Tankers Begin Moving More Gulf Crude

Ölpreis (Brent)
87.27 USD -0.65%
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Brent crude futures dropped for a third session as Iran and Oman advanced plans for a temporary maritime corridor through the Strait of Hormuz. Brent tumbled to $85 a barrel early Wednesday, down more than 9% for the week, while West Texas Intermediate traded around $80. Crude remains up more than 41% this year following the US-Iran conflict and ongoing disruptions at the Hormuz chokepoint. Earlier, Oman's state news agency reported that Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi and Omani Foreign Minister Badr Albusaidi discussed an…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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