Ölpreise geben weiter nach - die Gründe

Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel weiter unter Druck gestanden.

Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 34,13 US-Dollar. Das waren 61 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 95 Cent auf 31,86 Dollar.

Belastet wurden die Ölpreise Händlern zufolge durch neue Sorgen vor einem Überangebot des Rohstoffs. So wird am Markt spekuliert, dass an diesem Donnerstag zum ersten Mal seit drei Wochen ein Anstieg der Rohöllagerbestände gemeldet werden könnte. Es wird sogar der grösste wöchentliche Anstieg in diesem Jahr für möglich gehalten. Auslöser der Spekulationen sind neue Daten des Branchenverbands American Petroleum Institute (API).

Als Belastung hinzu kommen die politischen Spannungen zwischen den USA und China. Hintergrund ist das Bestreben der Volksrepublik, die Sonderrechte Hongkongs durch ein Sicherheitsgesetz einzuschränken. Dessen ungeachtet haben sich die Erdölpreise in den vergangenen Wochen deutlich von ihrem Einbruch zu Beginn der weltweiten Corona-Krise erholt.

Ausschlaggebend sind die Aussicht auf eine anziehende Rohölnachfrage und Produktionskürzungen grosser Förderländer.

