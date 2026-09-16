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16.09.2026 23:13:15

Ölpreise geben nach: Fed-Entscheid schickt Dow auf Talfahrt

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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