Erdgaspreis - Natural Gas 274551
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09.09.2026 09:57:33
Ölpreis wieder über 100 Dollar, Gaspreis kratzt an 80-Euro-Marke
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