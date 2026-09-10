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10.09.2026 16:15:00
Ölpreis und Anleihemärkte: Brent über 105 Dollar, Renditen auf Anleihenmarkt auf Rekordhoch
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