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02.09.2026 07:19:00
Ölpreis steigt wegen neuen Gefechten im Iran-US-Krieg
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Der heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte mit leichten Verlusten, der deutsche Leitindex fällt etwas deutlicher. Die US-Aktienmärkte zeigen sich mit positiver Tendenz. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.