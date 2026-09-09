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09.09.2026 13:55:30
Ölpreis steigt auf 100 Dollar - China setzt die USA unter Druck, Trump schwitzt
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