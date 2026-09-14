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14.09.2026 08:45:54
Ölpreis legt nach Pipeline-Stopp deutlich zu - Ökonom schliesst 3 Euro je Liter Diesel nicht mehr aus
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