Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’342 -0.2%  SPI 20’218 -0.3%  Dow 51’966 -0.1%  DAX 25’100 -0.9%  Euro 0.9265 0.0%  EStoxx50 6’095 -0.8%  Gold 4’122 -0.5%  Bitcoin 67’078 -0.9%  Dollar 0.8250 -0.2%  Öl 110.6 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
findependent-Kolumne: Steigende Zinsen bewegen die Märkte
Alphabet-Aktie kaum bewegt: Deutsches Gericht verbietet Grundstücksbilder bei Google Maps
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Vormittag entwickeln
SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Idorsia von vor einem Jahr eingebracht
EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren gekostet
Suche...
Rohstoffe im Blick 20.10.2026 10:13:20

Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Vormittag entwickeln

Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Vormittag entwickeln

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Für den Goldpreis ging es am Vormittag bergab. Der Preis verlor um 10:10 Uhr um -0,47 Prozent auf 4.121,84 US-Dollar, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 4.141,14 US-Dollar gestanden hatte.

Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (57,11 US-Dollar) geht es um 0,28 Prozent auf 57,27 US-Dollar nach oben.

Inzwischen fällt der Platinpreis um -0,06 Prozent auf 1.643,00 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Platinpreis bei 1.644,00 US-Dollar.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 10:10 Uhr ab. Es geht -1,07 Prozent auf 1.111,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.123,50 US-Dollar stand.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 110,56 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,92 Prozent im Vergleich zum Vortag (109,55 US-Dollar).

Derweil geht es für den Ölpreis (WTI) südwärts. Der Ölpreis (WTI) sinkt -4,03 Prozent auf 99,48 US-Dollar, nach 103,66 US-Dollar am Vortag.

Indes gibt der Baumwolle nach. Für den Baumwolle geht es nach 0,80 US-Dollar am Vortag auf 0,80 US-Dollar nach unten (--0,01 Prozent).

Zudem gibt der Maispreis am Dienstagvormittag nach. Um -0,21 Prozent auf 4,66 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,67 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Zugewinne in Höhe von 0,20 Prozent auf 12,56 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 12,54 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um -0,31 Prozent auf 353,70 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 354,80 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenölpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:00 Uhr notiert der Sojabohnenölpreis 0,46 Prozent stärker bei 0,67 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,67 US-Dollar.

Indes gewinnt der Zuckerpreis hinzu. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,21 US-Dollar am Vortag auf 0,21 US-Dollar nach oben (+0,05Prozent).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Erdgaspreis - Natural Gas Verluste. Um 10:10 Uhr fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,83 Prozent auf 3,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,06 US-Dollar an der Tafel.

Nach 15,34 US-Dollar am Vortag ist der Milchpreis am Dienstagvormittag um 0,07 Prozent auf 15,35 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit kann der Heizölpreis Gewinne verbuchen. Um 10:11 Uhr steigt der Heizölpreis um 1,42 Prozent auf 131,82 US-Dollar. Am Vortag standen noch 129,97 US-Dollar an der Tafel.

Zudem bewegt sich der Kohlepreis seitwärts. Um 09:53 Uhr wurde ein Preis von 147,10 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Kohlepreis bei 147,10 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Alistair Scott / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Paukenschlag bei Lindt & Sprüngli: Konzernchef Lechner ist seinen Job los - Aktie mit Verlusten
Roche-Aktie stabil: Pharmariese präsentiert Krebsdaten am ESMO-Kongress in Madrid
S&P 500 am KI-Tropf: Jetzt schlägt die Stunde der Wahrheit für NVIDIA und Micron
ABB-Aktie dennoch unter Druck: Massives Plus beim Auftragseingang im dritten Quartal
Rheinmetall-Aktie im Minus: Zukauf der rumänischen Mangalia-Werft
SpaceX höher: Streit um Starlink-Drosselung in der Ukraine - Musk verspricht jedem US-Kind eine SpaceX-Aktie
Nestlé-Aktie stabil: Konzern baut Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln aus
Bitcoin unter Zinsdruck: Warum Krypto jetzt am Tropf der Notenbanken hängt
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.