Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Mittag entwickeln

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Für den Goldpreis ging es am Mittag bergauf. Der Kurs legte um 13:13 Uhr um 2,00 Prozent auf 4.325,04 US-Dollar zu, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 4.240,43 US-Dollar gestanden hatte.

Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (61,51 US-Dollar) geht es um 4,44 Prozent auf 64,24 US-Dollar nach oben.

Inzwischen steigt der Platinpreis um 2,37 Prozent auf 1.774,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.733,00 US-Dollar.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 13:12 Uhr auf. Es geht 0,69 Prozent auf 1.385,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.375,50 US-Dollar stand.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 81,88 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,74 Prozent im Vergleich zum Vortag (82,49 US-Dollar).

Derweil geht es für den Ölpreis (WTI) südwärts. Der Ölpreis (WTI) sinkt -0,49 Prozent auf 76,91 US-Dollar, nach 77,29 US-Dollar am Vortag.

Indes gibt der Baumwolle nach. Für den Baumwolle geht es nach 0,82 US-Dollar am Vortag auf 0,81 US-Dollar nach unten (--0,71 Prozent).

Zudem gewinnt der Haferpreis am Freitagmittag hinzu. Um 1,21 Prozent auf 3,14 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Haferpreis bei 3,10 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Kaffeepreis Zugewinne in Höhe von 0,70 Prozent auf 3,24 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kaffeepreis bei 3,22 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Kakaopreis um -1,25 Prozent auf 4.192,00 Britische Pfund. Am Vortag notierte der Kakaopreis bei 4.245,00 Britische Pfund.

Daneben präsentiert sich der Maispreis mit einem Kursgewinn. Um 13:03 Uhr notiert der Maispreis 0,68 Prozent stärker bei 4,42 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 4,39 US-Dollar.

Indes gibt der Sojabohnenmehlpreis nach. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 310,70 US-Dollar am Vortag auf 310,60 US-Dollar nach unten (--0,03 Prozent).

In der Zwischenzeit kann der Zuckerpreis Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Zuckerpreis um 1,28 Prozent auf 0,16 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,16 US-Dollar an der Tafel.

Nach 2,64 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Freitagmittag um -0,08 Prozent auf 2,64 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Heizölpreis Verluste. Um 13:13 Uhr fällt der Heizölpreis um -0,26 Prozent auf 102,23 US-Dollar. Am Vortag standen noch 102,50 US-Dollar an der Tafel.

Derweil geht es für den Kohlepreis bergauf. Der Kohlepreis steigt 0,56 Prozent auf 117,00 US-Dollar, nach 116,35 US-Dollar am Vortag.

Zudem bewegt sich der Holzpreis seitwärts. Um 13:01 Uhr wurde ein Preis von 578,00 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Holzpreis bei 578,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch