|Gold, Öl & Co. aktuell
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11.10.2026 20:43:14
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln
So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.
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Kaum Bewegung lässt sich am Abend beim Goldpreis erkennen. Um 20:40 Uhr tendierte der Preis bei 4.195,82 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.
Zeitgleich kommt der Silberpreis kaum vom Fleck. Nach 60,83 US-Dollar am Vortag, tendiert der Silberpreis um 20:15 Uhr bei 60,83 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich der Platinpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Platinpreis bei 1.693,50 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.693,50 US-Dollar.
Zudem bewegt sich der Palladiumpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.151,50 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Palladiumpreis bei 1.151,50 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
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