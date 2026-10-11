Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln

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Kaum Bewegung lässt sich am Abend beim Goldpreis erkennen. Um 20:40 Uhr tendierte der Preis bei 4.195,82 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.

Zeitgleich kommt der Silberpreis kaum vom Fleck. Nach 60,83 US-Dollar am Vortag, tendiert der Silberpreis um 20:15 Uhr bei 60,83 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Platinpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Platinpreis bei 1.693,50 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.693,50 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Palladiumpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.151,50 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Palladiumpreis bei 1.151,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch