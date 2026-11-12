CO2 European Emission Allowancespreis 20561669
25.15EUR
-0.35EUR
-1.37 %
21.02.2020
EEX
|Snapshot
|Kurse & Realtime
|Charts & Tools
|Nachrichten
|Übersicht
|Historisch
|Chart (gross)
|Nachrichten
Snapshot
|
12.11.2026 06:08:52
Ölkonzern Exxon Mobil geht rechtlich gegen CO2-Regeln der EU vor
AnzeigeCO2 European Emission Allowances
25.15 EUR -1.37%
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Rohstoffe in diesem Artikel
|CO2 European Emission Allowances
|25.15
|-0.35
|-1.37
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklommen am Donnerstag neue Rekordhochs. An den US-Börsen zeigt sich ein festerer Handel. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.