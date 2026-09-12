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12.09.2026 08:40:29
Ölexporte massiv unter Druck: Wichtige saudische Pipeline stillgelegt - wird Benzin noch teurer?
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