|Snapshot
|Kurse & Realtime
|Charts & Tools
|Nachrichten
|Derivate
|Übersicht
|Realtimekurs
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|
12.11.2026 09:00:00
Öl- und Gasindustrie expandiert weiter - Rückkehr zu 1,5 Grad damit immer schwieriger
AnzeigeÖlpreis (Brent)
95.93 USD 0.11%
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|95.93
|0.11
|0.11
|Ölpreis (WTI)
|88.26
|-0.48
|-0.54
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.