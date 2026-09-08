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08.09.2026 09:14:15
Nur 95 Cent für Diesel - Eigentlich ist Deutschlands Sprit billiger als in ganz Europa
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