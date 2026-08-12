Norway $2.3 Trillion Wealth Fund Posts Record-High Profit in H1

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The IEA has slashed its 2026 global oil supply forecast, with output now expected to plunge 4.3 million barrels per day this year as the failure to reopen the Strait of Hormuz pushes the market deeper into deficit. The latest forecast is considerably worse than the 3.7-million-bpd decline the agency projected just last month and would leave global supply at 102.02 million bpd, its lowest forecast for 2026 yet. Supply is now expected to fall 1.27 million bpd short of demand for the year, compared with an 860,000-bpd deficit implied by the IEA’s…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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