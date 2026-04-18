Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’427 1.9%  SPI 18’875 2.0%  Dow 49’447 1.8%  DAX 24’702 2.3%  Euro 0.9201 -0.3%  EStoxx50 6’058 2.1%  Gold 4’834 1.0%  Bitcoin 60’576 3.0%  Dollar 0.7816 -0.2%  Öl 92.0 -6.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Tesla11448018Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
WACKER CHEMIE-Aktie steigt: Umsatzprognose für 2026 nach oben angepasst
KNDS-Aktie im Fokus: Offenbar laufen erste Investorengespräche für mögliches Milliarden-IPO
BYD-Aktie vor möglichem Kursschub: Tesla-Konkurrent plant ambitionierte Exportoffensive für 2026
KW 16: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Wie viel Anleger mit einem Investment in Internet Computer von vor 1 Jahr verloren hätten
Suche...
eToro entdecken
Wegen US-Blockade 18.04.2026 10:40:14

Neue Eskalation: Iran macht Öffnung der Strasse von Hormus rückgängig

Neue Eskalation: Iran macht Öffnung der Strasse von Hormus rückgängig

Der Iran hat die am Vortag angekündigte Öffnung der Strasse von Hormus wieder zurückgenommen. Als Grund wird die anhaltende Blockade iranischer Häfen durch die USA genannt.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Bereits in der Nacht zum Samstag hatte der Iran mit diesem Schritt gedroht, wenn die USA die Blockade nicht aufheben würden. "Mit der Fortsetzung der Blockade wird die Strasse von Hormus nicht offen bleiben", schrieb Irans Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf auf der Plattform X.

Nach einer wochenlanger Blockade hatte die Staatsführung in Teheran erst am Freitag erklärt, dass Öltanker und Handelsschiffe während der laufenden Waffenruhe durch die Meerenge fahren könnten. Die USA hielten hingegen ihre eigene Seeblockade aufrecht, die nur für Schiffe mit Start- oder Zielhafen im Iran gilt. Sie bleibe "bis zum vollständigen Abschluss unserer Vereinbarungen mit dem Iran" bestehen, schrieb US-Präsident Donald Trump auf der Plattform Truth Social.

Ölpreise im Blick

Mit der erneuten Schliessung der Strasse von Hormus rücken auch die Ölpreise wieder in den Blick. Diese waren am Freitag deutlich gefallen, nachdem Signale aus dem Nahen Osten auf eine Entspannung und die Öffnung der Strasse von Hormus hingedeutet hatten. Brent kostete am Freitagabend mit 90,21 US-Dollar zeitweise rund 8,15 Prozent weniger, der Preis für ein Barrel WTI bricht zeitweise um 11,10 Prozent auf 84,18 US-Dollar ein, nachdem er zuvor sogar um rund 13 Prozent abgesackt war. Nun dürfte es für die Preise jedoch voraussichtlich wieder stark aufwärts gehen.

Da ein erheblicher Teil der weltweiten Öl- und Gasexporte durch diese Meerenge transportiert wird, gilt ihre Blockade oder Beeinträchtigung als einer der grössten Risikofaktoren für die Weltwirtschaft.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

USA und Iran vereinbaren Waffenruhe - Strasse von Hormus wird geöffnet

Bildquelle: ffikretow / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 12’542.39 11’859.71
Gold Krügerrand 1 oz 3’837.49 3’672.78
Gold Philharmoniker 1 oz 3’897.40 3’732.44
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 735.24 689.54
Goldbarren 250 g - philoro 30’829.67 29’673.96
Silber CombiBar® 100 g 328.60 195.15
Silber Maple Leaf 1 oz 79.88 62.23
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 2’286.06 1’981.01

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 16: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Lufthansa-Aktie schliesst klar fester: Piloten beenden Streiks
Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti und Co. setzen Anstieg fort - Anleger weiter begeistert
ASML-Aktie schwächer: Erhöhung des Jahresziel nach überraschend starkem ersten Quartal
Fulminanter Börsenstart: Centiel-Aktie mit zweistelligem Anstieg am ersten Handelstag
Lindt-Aktie in Grün: Schoko-Riese senkt in Deutschland Preise für ausgewählte Produkte
Bitcoin im Aufwind: Kryptowährung erreicht höchsten Stand seit zwei Monaten
Wasserstoff-Deal sorgt für Kurssprung bei ITM Power-Aktie - Plug Power und NEL unterschiedlich
Netflix-Aktie bricht ein: Streamingunternehmen enttäuscht mit Gewinnprognose

Top-Rankings

KW 16: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 16: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 16/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.