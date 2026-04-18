|Wegen US-Blockade
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18.04.2026 10:40:14
Neue Eskalation: Iran macht Öffnung der Strasse von Hormus rückgängig
Der Iran hat die am Vortag angekündigte Öffnung der Strasse von Hormus wieder zurückgenommen. Als Grund wird die anhaltende Blockade iranischer Häfen durch die USA genannt.
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Nach einer wochenlanger Blockade hatte die Staatsführung in Teheran erst am Freitag erklärt, dass Öltanker und Handelsschiffe während der laufenden Waffenruhe durch die Meerenge fahren könnten. Die USA hielten hingegen ihre eigene Seeblockade aufrecht, die nur für Schiffe mit Start- oder Zielhafen im Iran gilt. Sie bleibe "bis zum vollständigen Abschluss unserer Vereinbarungen mit dem Iran" bestehen, schrieb US-Präsident Donald Trump auf der Plattform Truth Social.
Ölpreise im Blick
Mit der erneuten Schliessung der Strasse von Hormus rücken auch die Ölpreise wieder in den Blick. Diese waren am Freitag deutlich gefallen, nachdem Signale aus dem Nahen Osten auf eine Entspannung und die Öffnung der Strasse von Hormus hingedeutet hatten. Brent kostete am Freitagabend mit 90,21 US-Dollar zeitweise rund 8,15 Prozent weniger, der Preis für ein Barrel WTI bricht zeitweise um 11,10 Prozent auf 84,18 US-Dollar ein, nachdem er zuvor sogar um rund 13 Prozent abgesackt war. Nun dürfte es für die Preise jedoch voraussichtlich wieder stark aufwärts gehen.
Da ein erheblicher Teil der weltweiten Öl- und Gasexporte durch diese Meerenge transportiert wird, gilt ihre Blockade oder Beeinträchtigung als einer der grössten Risikofaktoren für die Weltwirtschaft.
Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.ch
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