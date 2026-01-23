NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.875 Pkt - Abo Energy legen zu

Anzeige

DOW JONES--Bei einem ruhigen Nachbörsenhandel kurz vor dem Wochenende gewinnen Abo Energy auf Tradegate 5 Prozent. Der Konzern befindet sich in Schwierigkeiten und veröffentlichte vor kurzem eine Gewinnwarnung . Der erwartete Konzernverlust für 2025 fällt mit erwarteten 170 Millionen Euro rund 80 Prozent höher aus als ursprünglich angenommen. Diese Summe übersteigt die aktuelle Marktkapitalisierung von Abo Energy. Am Freitagabend teilte der Konzern dann mit, eine Stillhaltevereinbarung mit den Gläubigern wesentlicher Finanzierungsvereinbarungen geschlossen zu haben. Der Abschluss der Stillhaltevereinbarung ist laut Abo Energy der erste Schritt zur Umsetzung eines Sanierungskonzepts, über das die Gesellschaft derzeit mit den Finanzierungspartnern verhandelt.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.875 24.901 -0,1%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

January 23, 2026 16:50 ET (21:50 GMT)