ABO Energy Aktie 19648300 / DE0005760029
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.01.2026 22:49:40
NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.875 Pkt - Abo Energy legen zu
Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln
Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.Jetzt informieren
DOW JONES--Bei einem ruhigen Nachbörsenhandel kurz vor dem Wochenende gewinnen Abo Energy auf Tradegate 5 Prozent. Der Konzern befindet sich in Schwierigkeiten und veröffentlichte vor kurzem eine Gewinnwarnung. Der erwartete Konzernverlust für 2025 fällt mit erwarteten 170 Millionen Euro rund 80 Prozent höher aus als ursprünglich angenommen. Diese Summe übersteigt die aktuelle Marktkapitalisierung von Abo Energy. Am Freitagabend teilte der Konzern dann mit, eine Stillhaltevereinbarung mit den Gläubigern wesentlicher Finanzierungsvereinbarungen geschlossen zu haben. Der Abschluss der Stillhaltevereinbarung ist laut Abo Energy der erste Schritt zur Umsetzung eines Sanierungskonzepts, über das die Gesellschaft derzeit mit den Finanzierungspartnern verhandelt.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.875 24.901 -0,1%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cbr
(END) Dow Jones Newswires
January 23, 2026 16:50 ET (21:50 GMT)
Analysen zu ABO Energy
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
|Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro
|12’952.09
|12’241.73
|Gold Krügerrand 1 oz
|4’010.97
|3’789.92
|Gold Philharmoniker 1 oz
|4’044.28
|3’828.40
|Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge
|763.14
|715.13
|Goldbarren 250 g - philoro
|31’851.30
|30’629.08
|Silber CombiBar® 100 g
|398.71
|246.75
|Silber Maple Leaf 1 oz
|100.63
|77.78
|Silberbarren 1000 g diverse Hersteller
|3’010.90
|2’496.86
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Aktien in diesem Artikel
|ABO Energy
|7.26
|1.68%
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen ohne gemeinsame Richtung -- SMI geht leichter ins Wochenende -- DAX schliesst fester -- Asiens Börsen letztlich höher
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Minuszeichen. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.