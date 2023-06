NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 15991 Pkt - Siemens Energy knicken ein

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag stabil. Der deutsche Aktienmarkt gab im Donnerstagshandel nach. Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag mit unterschiedlichen Tendenzen. Die Börse Tokio gab am Donnerstag ab, während in China kein Handel stattfand.