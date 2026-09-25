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25.09.2026 06:00:37
Mobiliar-Anlagechef: «Wir brauchen kein digitales Gold - wir haben das richtige»
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Die Mobiliar setzt auf langfristiges Investieren, Diversifikation und aktives Management. Anlagechef Michael Christen erklärt, weshalb ihn geopolitische Risiken und die Konzentration bei KI-Aktien beschäftigen und warum Bitcoin kein Thema ist.
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