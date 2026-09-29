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29.09.2026 16:30:00
Mit Holz heizt es sich auch heuer günstig - Öl, Gas und Pellets wurden kräftig teurer
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