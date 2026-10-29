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29.10.2026 17:30:00

Mexico’s Richest Man Sells $1.15 Billion in Oil Stocks

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Higher oil prices helped raise Sinopec’s third-quarter earnings by 64% from a year earlier, even as China’s top refiner couldn’t fully capture the record-high global refining margins.  China Petroleum & Chemical Corporation, as Sinopec is officially known, said on Thursday that its profit attributable to the shareholders of the company surged by 63.6% on the year to $2 billion (13.6 billion Chinese yuan) for the third quarter.  Revenues rose by 9.3% to $115 billion (769.7 billion yuan). For the first nine months…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com

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