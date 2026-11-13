Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’106 -0.3%  SPI 21’258 -0.3%  Dow 52’323 0.1%  DAX 26’750 -0.1%  Euro 0.9254 0.2%  EStoxx50 6’387 -0.2%  Gold 3’877 - Bitcoin 57’888 -2.8%  Dollar 0.8396 0.6%  Öl 96.1 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Roche149905998Richemont21048333Partners Group2460882Microsoft951692Rheinmetall345850
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KI-Boom wie die Dotcom-Blase? Was BofA vergleicht und welche Tech-Aktien jetzt wackeln
KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
JPMorgan dreht den Kurs: Warum die Bank Anlegern jetzt Qualitätsaktien statt Momentum empfiehlt
Devisen: Dollar beendet starke Woche mit weiteren Gewinnen
Suche...
Marktüberblick Rohstoffe 13.11.2026 20:43:14

Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell

Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Der Goldpreis zeigte sich gegenüber dem Vortag um 20:40 Uhr mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann der Goldpreis 0,01 Prozent auf 3.877,28 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 3.876,85 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Zudem gibt der Silberpreis am Freitagabend nach. Um -2,35 Prozent auf 48,96 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Silberpreis bei 50,14 US-Dollar.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.487,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.520,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,20 Prozent.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.010,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,15 Prozent im Vergleich zum Vortag (998,50 US-Dollar).

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (Brent) gewinnt 0,03 Prozent auf 95,85 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 95,82 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen fällt der Ölpreis (WTI) um -0,17 Prozent auf 88,59 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (WTI) bei 88,74 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Baumwolle um 0,14 Prozent auf 0,79 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,79 US-Dollar.

Indes gewinnt der Haferpreis hinzu. Für den Haferpreis geht es nach 3,52 US-Dollar am Vortag auf 3,62 US-Dollar nach oben (+2,77Prozent).

Daneben wertet der Kaffeepreis um 19:30 Uhr ab. Es geht -0,55 Prozent auf 2,79 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2,80 US-Dollar stand.

Daneben wertet der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr auf. Es geht 0,94 Prozent auf 2,21 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 2,19 US-Dollar stand.

Mit dem Maispreis geht es indes nordwärts. Der Maispreis gewinnt 0,79 Prozent auf 4,46 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 4,43 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gewinnt der Mastrindpreis hinzu. Für den Mastrindpreis geht es nach 3,36 US-Dollar am Vortag auf 3,39 US-Dollar nach oben (+1,10Prozent).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Orangensaftpreis Verluste. Um 20:00 Uhr fällt der Orangensaftpreis um -3,30 Prozent auf 1,36 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,41 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 1,30 Prozent auf 12,43 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 12,27 US-Dollar.

Währenddessen legt der Sojabohnenmehlpreis um 1,48 Prozent auf 330,20 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenmehlpreis noch 325,40 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenölpreis Gewinne verbuchen. Um 20:20 Uhr steigt der Sojabohnenölpreis um 0,49 Prozent auf 0,64 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,63 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Zugewinne in Höhe von 1,04 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -3,20 Prozent auf 3,23 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,34 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Mageres Schwein Preis mit einem Kursgewinn. Um 20:05 Uhr notiert der Mageres Schwein Preis 0,73 Prozent stärker bei 0,56 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,55 US-Dollar.

Mit dem Milchpreis geht es indes nach unten. Der Milchpreis gibt -0,79 Prozent auf 17,57 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 17,71 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem fällt der Heizölpreis. Um -0,70 Prozent reduziert sich der Heizölpreis um 20:40 Uhr auf 112,54 US-Dollar, nachdem der Heizölpreis am Vortag noch bei 113,33 US-Dollar lag.

Zudem fällt der Reispreis. Um -1,48 Prozent reduziert sich der Reispreis um 19:01 Uhr auf 18,02 US-Dollar, nachdem der Reispreis am Vortag noch bei 18,29 US-Dollar lag.

Mit dem Holzpreis geht es indes nach unten. Der Holzpreis gibt -0,31 Prozent auf 490,00 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 491,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - TTF im Sinkflug. Um 19:20 Uhr gibt der Erdgaspreis - TTF um -0,90 Prozent auf 92,23 Euro ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 93,07 Euro gemeldet wurde.

Redaktion Finanzen.net


Bildquelle: William Potter / Shutterstock.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
NVIDIA-Aktie im Fokus: Trump empfiehlt Ex-Apple-Chef Tim Cook als Huang-Nachfolger
Bitcoin-Crash – der perfekte Moment zum Einstieg?
NVIDIA-Aktie in Rot: Senatsausschuss lädt Handelsminister und Jensen Huang vor
Microsoft-Aktie dreht ins Plus: Fortschritte bei Stabilisierung nach den Ausfälle bei Microsoft 365
KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Allianz-Aktie im Fokus: Berenberg bewertet den Versicherer mit “Buy”
18 Jahre Bitcoin: Kann KI das Rätsel um Satoshi Nakamoto lösen? Das sollten Anleger wissen
Moody's warnt vor Kryptocrash: Diese Risiken wiegen für die Wirtschaft schwerer
SMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schliessen in Rot

Top-Rankings

KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 46/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 46/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.