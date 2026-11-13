Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell

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Der Goldpreis zeigte sich gegenüber dem Vortag um 20:40 Uhr mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann der Goldpreis 0,01 Prozent auf 3.877,28 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 3.876,85 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Zudem gibt der Silberpreis am Freitagabend nach. Um -2,35 Prozent auf 48,96 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Silberpreis bei 50,14 US-Dollar.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.487,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.520,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,20 Prozent.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.010,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,15 Prozent im Vergleich zum Vortag (998,50 US-Dollar).

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (Brent) gewinnt 0,03 Prozent auf 95,85 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 95,82 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen fällt der Ölpreis (WTI) um -0,17 Prozent auf 88,59 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (WTI) bei 88,74 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Baumwolle um 0,14 Prozent auf 0,79 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,79 US-Dollar.

Indes gewinnt der Haferpreis hinzu. Für den Haferpreis geht es nach 3,52 US-Dollar am Vortag auf 3,62 US-Dollar nach oben (+2,77Prozent).

Daneben wertet der Kaffeepreis um 19:30 Uhr ab. Es geht -0,55 Prozent auf 2,79 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2,80 US-Dollar stand.

Daneben wertet der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr auf. Es geht 0,94 Prozent auf 2,21 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 2,19 US-Dollar stand.

Mit dem Maispreis geht es indes nordwärts. Der Maispreis gewinnt 0,79 Prozent auf 4,46 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 4,43 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gewinnt der Mastrindpreis hinzu. Für den Mastrindpreis geht es nach 3,36 US-Dollar am Vortag auf 3,39 US-Dollar nach oben (+1,10Prozent).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Orangensaftpreis Verluste. Um 20:00 Uhr fällt der Orangensaftpreis um -3,30 Prozent auf 1,36 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,41 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 1,30 Prozent auf 12,43 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 12,27 US-Dollar.

Währenddessen legt der Sojabohnenmehlpreis um 1,48 Prozent auf 330,20 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenmehlpreis noch 325,40 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenölpreis Gewinne verbuchen. Um 20:20 Uhr steigt der Sojabohnenölpreis um 0,49 Prozent auf 0,64 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,63 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Zugewinne in Höhe von 1,04 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -3,20 Prozent auf 3,23 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,34 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Mageres Schwein Preis mit einem Kursgewinn. Um 20:05 Uhr notiert der Mageres Schwein Preis 0,73 Prozent stärker bei 0,56 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,55 US-Dollar.

Mit dem Milchpreis geht es indes nach unten. Der Milchpreis gibt -0,79 Prozent auf 17,57 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 17,71 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem fällt der Heizölpreis. Um -0,70 Prozent reduziert sich der Heizölpreis um 20:40 Uhr auf 112,54 US-Dollar, nachdem der Heizölpreis am Vortag noch bei 113,33 US-Dollar lag.

Zudem fällt der Reispreis. Um -1,48 Prozent reduziert sich der Reispreis um 19:01 Uhr auf 18,02 US-Dollar, nachdem der Reispreis am Vortag noch bei 18,29 US-Dollar lag.

Mit dem Holzpreis geht es indes nach unten. Der Holzpreis gibt -0,31 Prozent auf 490,00 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 491,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - TTF im Sinkflug. Um 19:20 Uhr gibt der Erdgaspreis - TTF um -0,90 Prozent auf 92,23 Euro ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 93,07 Euro gemeldet wurde.

Redaktion Finanzen.net