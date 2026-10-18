Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell

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Der Goldpreis erhöhte sich um 20:40 Uhr um 0,02 Prozent auf 4.165,50 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 4.164,67 US-Dollar gelegen hatte.

Indes gewinnt der Silberpreis hinzu. Für den Silberpreis geht es nach 56,99 US-Dollar am Vortag auf 57,03 US-Dollar nach oben (+0,07Prozent).

Daneben sinkt der Platinpreis um -0,43 Prozent auf 1.629,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.636,00 US-Dollar.

Nach 1.115,50 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Sonntagabend um 0,36 Prozent auf 1.119,50 US-Dollar gestiegen.

Redaktion finanzen.ch