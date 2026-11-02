MÄRKTE USA/Etwas fester - Rückgang von Ölpreis und Marktzinsen stützt

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DOW JONES--Zum Start in die neue Woche kommt es an den US-Börsen zu einer Gegenbewegung auf die deutlichen Verluste vom Freitag. Vor allem Technologiewerte waren heftig abverkauft worden, nachdem neue Zweifel an der Tragfähigkeit der massiven Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) aufgekommen waren. Der Dow-Jones-Index gewinnt kurz nach der Startglocke 0,8 Prozent auf 52.191 Punkte. Der S&P-500 steigt um 0,5 Prozent, der Nasdaq-Composite legt um 0,7 Prozent zu. Unterstützung kommt vom Ölpreis, der am Montag deutlich nachgibt.

Das Barrel Brentöl verbilligt sich mit Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg um 6,1 Prozent auf 106,50 Dollar. Einem Bericht vom Wochenende zufolge könnte eine Einigung zwischen den USA und dem Iran bevorstehen. Das lindert Inflations- und Zinserhöhungserwartungen, worauf wiederum am langen Ende des Anleihemarkts die Renditen fallen. Die Zehnjahresrendite sinkt um 4 Basispunkte auf 4,89 Prozent. Der Dollar tendiert knapp behauptet. Der Euro legt zum Greenback um 0,6 Prozent zu auf rund 1,1220 Dollar.

Zentrales Thema sind die anstehenden "Midterm"-Wahlen in den USA am Dienstag. Sollten die Demokraten sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat die Mehrheit erreichen, wäre dies negativ für Aktien mit KI-Bezug, heisst es unter Verweis auf Skepsis der Wähler gegenüber Datenzentren.

Konjunkturseitig stehen Einkaufsmanagerindizes von S&P Global und von ISM für das verarbeitende Gewerbe im Oktober auf der Agenda. Überdies werden die Bauausgaben aus dem September veröffentlicht.

Zahlenausweise kommen eher von Unternehmen aus der zweiten Reihe. Erst nach Börsenschluss werden Apple und Palantir ihre Drittquartalszahlen vorlegen. Der Quartalsausweis des Schwergewichts Apple ist der erste unter dem neuen CEO John Ternus. Anleger warten gespannt auf etwaige Aussagen zu schnelleren Produkteinführungen, Preiserhöhungen und zum Thema KI.

Der Kurs der KI-Wette Nvidia erholt sich um 1,3 Prozent. AMD tendieren gut behauptet. Intel, die in Reaktion auf die Zahlen des Chipkonzerns am Freitag abgestürzt waren, verlieren weitere 2,4 Prozent.

Aktien mit Bezug zu Kryptowährungen werden weiter von dem massiven Cyberdiebstahl bei der nicht börsennotierten Kryptobörse Binance belastet. Anleger zogen nach Bekanntwerden des Zwischenfalls 3,6 Milliarden Dollar von Binance ab. Coinbase büssen nach dem Kurseinbruch von 10 Prozent am Freitag weitere 0,5 Prozent ein.

Nach einem überzeugenden Quartalsbericht legt die Aktie der Hotelkette Marriott um 5,2 Prozent zu. Die Zahlen des Kosmetikkonzerns Estee Lauder (-0,8%) kommen weniger gut an.

Derweil hat Marvell Technology die Übernahme des Glasfaser- und Laserspezialisten Lumentum bestätigt, über die in der vergangenen Woche die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet hatte. Lumentum fallen um 11,2 Prozent, Marvel geben um 5,7 Prozent nach.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 52.190,65 +0,8 +420,34 51.770,31

S&P-500 7.616,96 +0,5 +36,89 7.580,07

NASDAQ Comp 25.621,56 +0,7 +184,57 25.437,00

NASDAQ 100 28.568,38 +0,6 +183,53 28.384,85

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,59 +0,01 4,61 4,58

5 Jahre 4,70 -0,02 4,75 4,69

10 Jahre 4,89 -0,04 4,96 4,89

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:08 Uhr

EUR/USD 1,1217 +0,5 0,0059 1,1158 1,1169

EUR/JPY 176,88 +0,6 1,0500 175,83 175,8000

EUR/CHF 0,919 -0,2 -0,0016 0,9206 0,9188

EUR/GBP 0,8357 +0,3 0,0024 0,8333 0,8334

USD/JPY 157,68 +0,1 0,1500 157,53 157,3900

GBP/USD 1,3421 +0,2 0,0030 1,3391 1,3400

USD/CNY 6,6486 -0,1 -0,0052 6,6538 6,6538

USD/CNH 6,6454 -0,1 -0,0074 6,6528 6,6521

AUS/USD 0,7013 -0,2 -0,0017 0,703 0,7035

Bitcoin/USD 77.944,87 +0,2 135,61 77.809,26 77.432,29

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 97,40 -6,5 -6,72 104,12

Brent/ICE 106,5 -6,1 -6,93 113,43

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.962,75 +2,3 87,73 3.875,02

Silber 50,89 +3,6 1,79 49,10

Platin 1.450,99 +1,4 19,78 1.431,22

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/hab

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2026 09:59 ET (14:59 GMT)

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