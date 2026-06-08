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08.06.2026 14:13:39

MÄRKTE USA/Börse freundlich erwartet - Ölpreis kommt von Tageshoch zurück

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DOW JONES--Die US-Börsen dürften zum Start in die neue Woche einen Teil ihrer jüngsten Verluste wettmachen. Der S&P-Future notiert vorbörslich 0,6 Prozent höher. Der technologielastige Nasdaq-Future legt um 1,2 Prozent zu, allerdings hatten Technologiewerte im Zuge des Ausverkaufs am Freitag besonders heftige Einbussen verzeichnet. Ein enttäuschender Ausblick von Broadcom hatte Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Booms geweckt und vor allem Aktien des Chipsektors auf Talfahrt geschickt. Auch die deutlich gestiegenen Marktzinsen lasteten auf dem Technologiesektor. Denn ein Grossteil der Bewertung von Technologieunternehmen basiert auf zukünftig erwarteten Gewinnen. Steigende Zinsen verringern den heutigen Barwert dieser zukünftigen Erträge deutlich.

Zentrales Thema am Markt ist die jüngste Eskalation des Iran-Kriegs mit wechselseitigen Angriffen iranischer und israelischer Streitkräfte. US-Präsident Trump zufolge ignorierte der israelische Ministerpräsident Netanjahu seine Aufforderung, nicht auf iranische Angriffe zu reagieren. Der Ölpreis reagiert mit einem zeitweise deutlichen Anstieg auf die Nachrichtenlage zum Krieg, kommt aber von seinen Tageshochs wieder zurück. Aktuell notiert das Barrel Brentöl noch etwa 1 Prozent höher bei gut 94 Dollar.

Mit dem Ölpreis steigen Inflationsängste und Zinserhöhungserwartungen. Doch auch am Anleihemarkt geben die Renditen ihre anfänglichen Gewinne wieder ab. Die Zehnjahresrendite steht wenig verändert bei 4,54 Prozent. Der Dollar gibt etwas nach; der Dollarindex sinkt um 0,1 Prozent. Der Goldpreis macht anfängliche Verluste wett. Die Feinunze zeigt sich kaum verändert bei 4.329 Dollar.

Wichtige Konjunkturdaten stehen am Montag nicht auf der Agenda. Spannend dürfte es am Mittwoch werden, wenn die Verbraucherpreise für Mai veröffentlicht werden. Am Donnerstag folgen die Erzeugerpreise. Überraschend starke Arbeitsmarktdaten hatten am Freitag Erwartungen befeuert, dass die US-Notenbank in diesem Jahr die Zinsen anheben könnte, um auf die infolge des Krieges und der hohen Ölpreise erhöhte Inflation zu reagieren.

Unternehmensnachrichten sind ebenfalls rar. Am Montag startet die Entwicklerkonferenz von Apple. Es wird erwartet, dass der iPhone-Hersteller einige Neuerungen vorstellen wird, darunter auch solche mit KI-Bezug. Höhepunkt der Woche könnte der Spacex-Börsengang sein, der voraussichtlich am Freitag erfolgen wird. Es könnte das erste IPO mit einem Billionen-Dollar-Volumen sein.

Marvell Technology springen vorbörslich um 8,6 Prozent nach oben. Die Titel werden in den S&P-500 aufgenommen. Allerdings war der Kurs am Freitag im Zuge des sektorweiten Ausverkaufs um fast 17 Prozent abgesackt. Auch andere Titel des Chipsektors erholen sich: AMD gewinnen 2,8, Broadcom 3, Micron 7 und Seagate 3,3 Prozent.

Honeywell werden etwas fester getaxt. Das Unternehmen hat vor der Abspaltung seiner Luft- und Raumfahrtsparte die Finanzprognose für das Gesamtjahr bestätigt. Honeywell gab am Montag auch einen Ausblick für das nach der Abspaltung verbleibende Unternehmen und prognostizierte ein Wachstum bei organischen Umsätzen und bereinigtem Gewinn.

===

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,15 -0,01 4,20 4,15

5 Jahre 4,27 -0,01 4,33 4,27

10 Jahre 4,54 +0,00 4,58 4,54

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:10

EUR/USD 1,1541 +0,2 0,0022 1,1519 1,1549

EUR/JPY 184,62 -0,0 -0,0800 184,7 185,1300

EUR/CHF 0,9186 +0,1 0,0013 0,9173 0,9176

EUR/GBP 0,8635 -0,0 -0,0002 0,8637 0,8631

USD/JPY 159,94 -0,2 -0,3500 160,29 160,2800

GBP/USD 1,3361 +0,2 0,0022 1,3339 1,3379

USD/CNY 6,7813 +0,2 0,0158 6,7655 6,7655

USD/CNH 6,7824 -0,1 -0,0086 6,7910 6,7848

AUS/USD 0,7074 +0,4 0,0029 0,7045 0,7074

Bitcoin/USD 62.945,73 +1,7 1.076,31 61.869,42 60.733,07

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 91,56 +1,1 1,02 90,54

Brent/ICE 94,09 +1,1 1,00 93,09

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.329,06 +0,0 0,26 4.328,80

Silber 68,49 +1,0 0,67 67,81

Platin 1.778,97 +0,1 2,17 1.776,80

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2026 08:14 ET (12:14 GMT)

Analysen zu Seagate Technology

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Gold Krügerrand 1 oz 3’524.22 3’312.03
Gold Philharmoniker 1 oz 3’567.51 3’359.10
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 671.23 621.49
Goldbarren 250 g - philoro 28’191.10 26’733.18
Silber CombiBar® 100 g 300.82 184.26
Silber Maple Leaf 1 oz 70.25 52.76
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’979.33 1’676.85

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