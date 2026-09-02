Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’359 0.2%  SPI 20’184 0.2%  Dow 53’062 0.6%  DAX 25’839 -0.5%  Euro 0.9425 0.0%  EStoxx50 6’362 -0.1%  Gold 4’387 1.3%  Bitcoin 62’814 -0.2%  Dollar 0.8131 0.0%  Öl 95.3 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526Amrize143013422Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rohstoffe im August 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
US-Aktien im Fokus: So investierte die Commerzbank im zweiten Quartal 2026
Broadcom-Aktie rutscht ab: US-Chipkonzern legt Quartalszahlen vor - Erwartungen verpasst
Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
Suche...
ETF Sparplan

Gitla a Aktie 113819341 / US37637K1088

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.09.2026 15:58:40

MÄRKTE USA/Behauptet - Etwas Entspannung bei Ölpreis und Renditen

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Gitla a
41.34 CHF 12.56%
Kaufen Verkaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach einer leichten Entspannung bei den Marktzinsen und beim Ölpreis ist die Tendenz an der Wall Street zum Start in den Mittwoch behauptet. Der Dow-Jones-Indes steigt um 0,5 Prozent. Der marktbreitere S&P-500 steigt ganz leicht, die Nasdaq-Indizes liegen knapp im Minus.

Nachdem der Preis für Brent-Öl früher am Tag weiter gestiegen war auf knapp über 97 Dollar, liegt er aktuell bei 94,30 Dollar, 0,4 Prozent weniger als am Vortag. "Öl steht im Zentrum von allem", kommentiert Goldman Sachs.

Zum Rückgang der Ölpreise sagt Samer Hasn von XS.com, der Fokus der US-Angriffe auf die Verringerung der Risiken für die Schifffahrt in der Strasse von Hormus "bestärkt die Fortsetzung des breiten Seitwärtstrends der Ölpreise". Präsident Trump habe erklärt, dass er nicht versuche, den Iran an den Verhandlungstisch zu zwingen und weiter: "Unsere jetzige Position gefällt mir viel besser, mit der fast vollständigen Kontrolle über die Strasse von Hormus und ihrer Wirtschaft, die völlig zusammenbricht".

Derweil ist der ADP-Arbeitsmarktbericht günstig ausgefallen im Hinblick auf die Spekulation über steigende US-Zinsen. In der US-Privatwirtschaft wurden im August zwar mehr Stellen geschaffen, mit 38.000 waren es aber weniger als Ökonomen mit 47.000 getippt hatten. Strategen betonen aber, dass der ADP-Bericht keinen Rückschluss auf einen schwächeren US-Arbeistmarktbericht am Freitag zulässt.

Am Zinsterminmarkt ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September leicht auf 66 von 70 Prozent gesunken. Die US-Zehnjahresrendite sinkt um 1 Basispunkte auf 4,79 Prozent. Sie hatte schon bei 4,82 Prozent gelegen und damit - abgesehen von einer kurzen Spitze im Oktober 2023 - auf dem höchsten Niveau seit 2007. An den Finanzmärkten wird die Marke von 5 Prozent oft als psychologisch wichtig beurteilt und als Grenze, ab der eine nachhaltige Staatsfinanzierung problematisch wird.

Die 30-Jahres-Rendite liegt mittlerweile bei 5,26 Prozent, obwohl US-Finanzminister Bessent jüngst Massnahmen angekündigt hatte, um das Renditeniveau am langen Ende zu senken.

Mit den mehrjährigen Höchstständen verringert sich die erwartete Überrendite von Aktien gegenüber sicheren Anleihen. Gerade institutionelle Anleger reagieren darauf oft mit der Reduzierung ihrer Aktienengagements. Zudem erhöhen langfristige hohe Renditen steigende Investitions- und Refinanzierungskosten für Unternehmen, was die Gewinnmargen belastet.

Nach Ansicht des Präsidenten der New Yorker US-Notenbankfiliale John Williams, werden die langfristigen Anleiherenditen von der allgemeinen Stärke der US-Wirtschaft und den hohen Investitionen in KI angetrieben. "Es geht nicht wirklich darum, dass die finanziellen Bedingungen die Wirtschaft beeinflussen, sondern darum, dass die Wirtschaft die finanziellen Bedingungen beeinflusst", sagte er. Die Kerninflation liege zwar über dem Zielwert, aber dies sei auf hohe Energiepreise im Zusammenhang mit dem Konflikt im Nahen Osten und auf Zölle zurückzuführen.

Am Aktienmarkt geht es für Dell um 12,3 Prozent nach oben. Der Server- und Computerbauer steigerte dank der guten Nachfrage nach Servern Umsatz und Gewinn im Quartal deutlich.

Das Papier des Herstellers von Software-Entwicklungstools, Gitlab, schiesst um 12,6 Prozent nach oben. Hier übertraf das Quartalsergebnis die Erwartungen deutlich. Brown-Forman legen um gut 5 Prozent zu. Der Spirituosenhersteller hat mit seinem Quartalsgewinn die Erwartungen der Analysten geschlagen.

Uber ziehen um 0,9 Prozent an. Das Unternehmen ist laut CEO Dara Khosrowshahi so stark gewachsen, dass nun 10 Prozent der weltweiten Belegschaft abgebaut würden. Das werde "Uber einfacher und schneller machen" und "mehr Kapazitäten schaffen, um in unsere Zukunft zu investieren."

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 53.047,44 +0,5 +280,56 52.766,88

S&P-500 7.638,97 +0,1 +7,50 7.631,47

NASDAQ Comp 26.074,66 -0,1 -25,12 26.099,77

NASDAQ 100 29.008,71 -0,2 -68,51 29.077,22

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,39 -0,01 4,41 4,36

5 Jahre 4,55 -0,01 4,57 4,52

10 Jahre 4,79 -0,00 4,82 4,77

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:15 Uhr

EUR/USD 1,1589 -0,0 -0,0003 1,1592 1,1595

EUR/JPY 183,94 -0,9 -1,7300 185,67 185,5900

EUR/CHF 0,9422 +0,2 0,0016 0,9406 0,9408

EUR/GBP 0,8586 +0,1 0,0009 0,8577 0,8566

USD/JPY 158,71 -0,9 -1,4600 160,17 160,0400

GBP/USD 1,3495 -0,2 -0,0020 1,3515 1,3529

USD/CNY 6,7199 0,0 -0,0003 6,7202 6,7202

USD/CNH 6,7187 -0,1 -0,0034 6,7221 6,7213

AUS/USD 0,7158 +0,2 0,0014 0,7144 0,7154

Bitcoin/USD 76.620,90 -1,0 -807,85 77.428,75 77.804,24

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 89,49 -0,8 -0,73 90,22

Brent/ICE 94,31 -0,4 -0,34 94,65

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.365,32 +0,8 36,72 4.328,60

Silber 65,26 +1,6 1,01 64,25

Platin 1.767,19 +1,6 27,02 1.740,17

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/mod

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2026 09:58 ET (13:58 GMT)

Analysen zu Gitlab Inc Registered Shs -A-

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Partners Group-Aktie bricht ein: Gewinnrückgang und CEO-Wechsel angekündigt
Rheinmetall-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Bewegung in den Top 10: So veränderte die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Broadcom-Aktie rutscht ab: US-Chipkonzern legt Quartalszahlen vor - Erwartungen verpasst
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
UBS-Aktie im Plus: Konzern startet Rückkaufprogramm für neun Bonds
Montagshandel in New York: Dow Jones fällt letztendlich zurück
Novartis-Aktie in Grün: Rückschlag bei Autoimmun-Zelltherapie nach Todesfällen - Primäre Ziele bei MS-Medikament erreicht
Siemens Energy-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Overweight ein

Top-Rankings

NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht
2. Quartal 2026: NVIDIA setzt auf diese US-Aktien
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
UBS: Diese US-Aktien befinden sich im zweiten Quartal 2026 im Depot
Einblick ins Portfolio
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
Wie gewohnt hat die Zurich Insurance Group auch im zweiten Quartal 2026 ihr US-Aktiendepot veröf ...
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.