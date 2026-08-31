ExxonMobil Aktie 158011235 / US30233Q1085
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31.08.2026 18:20:40
MÄRKTE USA/Anstieg von Ölpreis und Marktzinsen belastet Börse
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DOW JONES--Inflationssorgen dämpfen am Montag die Kauflaune an den US-Börsen. Der Dow-Jones-Index fällt gegen Mittag (Ortszeit New York) um 0,6 Prozent auf 53.218 Punkte. Der S&P-500 sinkt um 0,5 Prozent und der Nasdaq-Composite um 0,4 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf den "falkenhaften" Auftritt von US-Notenbank-Chairman Kevin Warsh am Freitag auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole. Die Erwartung einer Zinserhöhung der Federal Reserve im September ist an den Märkten seither deutlich gestiegen. Neue Angriffe der US-Streitkräfte auf iranische Ziele treiben derweil den Ölpreis kräftig nach oben, was Befürchtungen eines beschleunigten Preisauftriebs ebenfalls neue Nahrung gibt. Aktuell verteuert sich das Barrel Brentöl um 2,7 Prozent auf 90,47 Dollar.
Am Anleihemarkt legen die Renditen vor allem am langen Ende der Zinskurve weiter zu, nachdem sie am Freitag in Reaktion auf die Warsh-Rede schon gestiegen waren. Die Zehnjahresrendite steigt um 4 Basispunkte auf 4,76 Prozent. Der Dollar gibt derweil einen Teil seiner Gewinne ab; der Dollarindex sinkt um 0,3 Prozent. Hier dürfte die hohe Staatsverschuldung der USA belasten.
Wichtige Konjunkturdaten stehen am Montag nicht auf der Agenda. Mit dem offiziellen Arbeitsmarktbericht für August wird das Highlight der Woche erst am Freitag veröffentlicht.
Unternehmensseitig ist es zu Wochenbeginn ebenfalls noch recht ruhig. Aktien der Energiebranche folgen dem Ölpreis nach oben. Der Kurs von Chevron steigt um 1,2 Prozent, Exxon Mobil und Occidental Petroleum legen um 1,4 bzw 0,5 Prozent zu und Halliburton um 1,2 Prozent.
Die Aktien des Versorgers PG&E sacken um 18,3 Prozent ab. Sie werden belastet von einem neuen kalifornischen Gesetz zur Reduzierung der Risiken von Wald- und Buschbränden, das - anders als von Gouverneur Gavin Newsom vorgeschlagen - Versicherungen weiterhin die Möglichkeit offenhält, Versorger wegen Schadensforderungen zu verklagen, die auf solche Grossfeuer zurückgehen. Veraltete Stromleitungen von PG&E hatten in der Vergangenheit verheerende Waldbrände in Kalifornien verursacht.
Mit einem Post auf X belastet Elon Musk die Aktie von GE Vernova. Demnach will SpaceX Turbinenblätter selbst herstellen. Grund seien die extrem langen Wartezeiten wegen der hohen Nachfrage nach Gasturbinen. Dies verzögere den Ausbau seiner Datencenter. Die schwache Energieversorgung in den USA werde immer mehr zum Flaschenhals, dies werde mit eigenen Turbinen umgangen. GE Vernova geben um 2,2 Prozent nach. SpaceX liegen 1,2 Prozent im Plus.
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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
DJIA 53.218,14 -0,6 -341,85 53.559,99
S&P-500 7.673,75 -0,5 -38,01 7.711,76
NASDAQ Comp 26.293,49 -0,4 -108,94 26.402,42
NASDAQ 100 29.349,57 -0,3 -83,86 29.433,43
US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief
2 Jahre 4,35 +0,00 4,36 4,32
5 Jahre 4,51 +0,03 4,51 4,46
10 Jahre 4,76 +0,04 4,77 4,71
DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:12
EUR/USD 1,1616 +0,3 0,0032 1,1584 1,1591
EUR/JPY 185,49 +0,1 0,1200 185,37 185,5500
EUR/CHF 0,9387 +0,1 0,0013 0,9374 0,9376
EUR/GBP 0,8571 +0,2 0,0016 0,8555 0,8555
USD/JPY 159,67 -0,2 -0,3700 160,04 160,0500
GBP/USD 1,3546 +0,1 0,0012 1,3534 1,3546
USD/CNY 6,7197 -0,1 -0,0063 6,7260 6,7260
USD/CNH 6,719 -0,2 -0,0112 6,7302 6,7301
AUS/USD 0,7167 +0,1 0,0008 0,7159 0,7163
Bitcoin/USD 78.713,08 +0,1 112,72 78.600,36 77.931,68
ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 85,46 +2,5 2,06 83,4
Brent/ICE 90,47 +2,7 2,37 88,10
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 4.435,99 -0,4 -16,68 4.452,67
Silber 66,40 +0,1 0,05 66,35
Platin 1.783,18 -2,0 -36,97 1.820,15
(Angaben ohne Gewähr)
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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/mgo
(END) Dow Jones Newswires
August 31, 2026 12:20 ET (16:20 GMT)
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