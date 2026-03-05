Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’390 -0.9%  SPI 18’473 -0.8%  Dow 48’170 -1.2%  DAX 24’004 -0.8%  Euro 0.9057 -0.1%  EStoxx50 5’827 -0.7%  Gold 5’114 -0.5%  Bitcoin 56’621 0.0%  Dollar 0.7807 0.2%  Öl 83.8 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bridgewater-Portfolio Q4 2025: Diese Aktien kaufte der von Ray Dalio gegründete Fonds
Barclays Capital verleiht DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Equal Weight in jüngster Analyse
Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: Merck-Aktie mit Equal Weight
Sorge um Energiesicherheit: So profitiert die Siemens Energy-Aktie von der Krise
RENK-Aktie tiefer: Rüstungszulieferer erzielt Rekordumsatz - Aktien von Rheinmetall und TKMS im Fokus
Suche...
Plus500 Depot

StubHub a Aktie 143511212 / US86384P1093

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.03.2026 15:14:40

MÄRKTE USA/Aktien leichter erwartet - Ölpreis zieht wieder an

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

StubHub a
6.69 CHF -15.14%
Kaufen Verkaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach der Erholungsbewegung am Mittwoch deutet sich für den Start an der Wall Street am Donnerstag eine etwas leichtere Tendenz an. Zwischenzeitlich hatten die Futures auf die US-Indizes auch schon etwas positiver ausgesehen, was zeigt, wie fragil die Lage angesichts der Unwägbarkeiten im Nahost-Konflikt ist. Zuletzt stützende Hoffnungen, dass die militärische Eskalation möglicherweise doch von kürzerer Dauer sein könnte, zumal am Vortag aus Geheimdienstkreisen angebliche Gesprächsbereitschaft des Iran kolportiert wurde, ebben aktuell wieder ab.

Zum einen feuerte Iran wieder eine Welle von Raketen auf Israel ab, zum anderen wird Mojtaba Khamenei, der Sohn des getöteten iranischen Obersten Führers, als Favorit für dessen Nachfolge gesehen, was darauf hindeutet, dass Teheran nicht bereit ist, dem Druck nachzugeben.

Dazu passend ziehen die Ölpreise wieder etwas an. Brent-Öl kostet über 2 Prozent mehr, über 83 Dollar, und nähert sich dem jüngsten Hoch um 85 Dollar. Auch der wieder steigende Dollar spricht für eine angespanntere Stimmung, zumal er als sicherer Hafen gilt. Der Euro gibt auf 1,1595 Dollar nach. Am Anleihemarkt steigen die Renditen weiter, im Zehnjahresbereich geht es um 4 Ticks nach oben auf 4,14 Prozent. Höhere Ölpreise dürften letztlich auch auf die Inflation durchschlagen, so die Überlegung dahinter. An den Benzinzapfsäulen spüren die Verbraucher dies bereits.

Die Konjunkturdaten des Tages dürften angesichts der derzeitigen Dominanz der geopolitischen Lage als Marktfaktor kaum eine Rolle spielen. Die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten sind wie erwartet ausgefallen, die Importpreise sind im Januar einen Tick weniger gestiegen als erwartet. Allerdings stiegen die Lohnstückkosten im vierten Quartal deutlich stärker als vermutet, was den Renditen zusätzlich Auftrieb verleihen dürfte.

Broadcom überzeugt

Die Quartalsergebnisse des Halbleiter- und Softwareherstellers Broadcom sind über den Erwartungen ausgefallen. Die Umsätze im Bereich Künstliche Intelligenz haben sich mehr als verdoppelt. Dazu fiel der Ausblick besser als von Analysten erwartet aus. Das dürfte die Stimmung für Halbleiteraktien generell weiter aufhellen, die allerdings am Vortag teils bereits deutlich zulegten. Vorbörslich geht es für Broadcom um fast 5 Prozent nach oben, wohingegen bei Nvidia, AMD und Intel Gewinne mitgenommen werden.

Morgan Stanley werden knapp 1 Prozent niedriger gestellt. Die Bank baut laut Wall Street Journal rund 3 Prozent ihrer Belegschaft ab, entsprechend etwa 2.500 Mitarbeitern.

Die Ticketbörse Stubhub verzeichnete einen Quartalsverlust und einen Umsatzrückgang. Für die Aktie geht es um über 14 Prozent nach unten. Cracker Barrel Old Country Store legen dagegen um 8,4 Prozent zu, nachdem die Restaurantkette über erste Früchte ihrer Sanierungsbemühungen berichtete.

Okta geben gut 1 Prozent nach. Der Experte für Identitätsmanagement und Sicherheit hat zwar einen besser als erwarteten Gewinn erzielt, allerdings enttäuscht der Ausblick etwas.

Trade Desk machen einen Satz um 21 Prozent. Hier treibt die Nachricht von "The Information" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, dass OpenAI Gespräche über den Ausbau seines Werbegeschäfts mit Trade Desk führen solle.

Veeva Systems schnellen um 8,2 Prozent nach oben, nachdem der Anbieter von Cloud-Lösungen für die Life-Sciences-Branche die Gewinn- und Umsatzerwartungen für das vierte Geschäftsquartal übertroffen hat. Veeva hatten in den vergangenen Wochen im Zuge des heftigen Ausverkaufs von Softwareaktien mnoch stark nachgegeben.

Kroger hat im vierten Geschäftsquartal einen höheren Gewinn und Umsatz verzeichnet. Für 2026 prognostiziert die Supermarktkette weiteres Wachstum, wenn auch mit einer langsameren Rate als im Vorjahr. Der Kurs verliert auf Nasdaq.com knapp 3 Prozent.

Rückenwind für Aktien von Energieanbietern könnte die Nachricht bringen, dass Alphabet, Microsoft, Meta Platforms, Oracle und Amazon zugesagt haben, mehr für Strom zu bezahlen, um zu verhindern, dass KI-Rechenzentren die Stromrechnungen der Verbraucher in die Höhe treiben.

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,59 +0,05 3,60 3,55

5 Jahre 3,73 +0,06 3,74 3,68

10 Jahre 4,14 +0,06 4,14 4,09

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:25 Uhr

EUR/USD 1,1601 -0,3 -0,0032 1,1633 1,1593

EUR/JPY 182,93 +0,1 0,2400 182,69 182,9200

EUR/CHF 0,906 -0,0 -0,0002 0,9062 0,9072

EUR/GBP 0,8686 -0,1 -0,0010 0,8696 0,8704

USD/JPY 157,64 +0,4 0,6100 157,03 157,7700

GBP/USD 1,3353 -0,1 -0,0019 1,3372 1,3315

USD/CNY 6,8912 -0,1 -0,0057 6,8969 6,8996

USD/CNH 6,9108 +0,3 0,0183 6,8925 6,9232

AUS/USD 0,7033 -0,6 -0,0040 0,7073 0,7018

Bitcoin/USD 72.590,31 -1,0 -756,24 73.346,55 68.941,37

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 77,07 +3,2 2,41 74,66

Brent/ICE 83,35 +2,4 1,95 81,40

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.115,99 -0,4 -19,33 5.135,32

Silber 82,60 -1,0 -0,81 83,41

Platin 2.147,15 -0,1 -1,35 2.148,50

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2026 09:14 ET (14:14 GMT)

Analysen zu StubHub Holdings Incorporation Registered Shs -A-

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 13’361.56 12’539.66
Gold Krügerrand 1 oz 4’141.04 3’881.00
Gold Philharmoniker 1 oz 4’172.19 3’920.40
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 786.00 732.31
Goldbarren 250 g - philoro 32’873.65 31’373.78
Silber CombiBar® 100 g 339.31 194.88
Silber Maple Leaf 1 oz 83.48 62.12
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 2’482.41 2’016.66

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

4. Quartal 2025: In diese Aktien investiert Fisher Asset Management
Ken Fishers Investitionen
Bildquelle: IIstudio / Shutterstock.com
Bridgewater-Portfolio Q4 2025: Diese Aktien kaufte der von Ray Dalio gegründete Fonds
Im 4. Quartal 2025 gab es viel Bewegung im Portfolio von Bridgewater Associates: Keine der zehn ...
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
Mit seinem Hedgefonds Elliott Investment Management investierte Paul Singer auch im vierten Quar ...
Bildquelle: Thos Robinson/Getty Images for New York Times
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.