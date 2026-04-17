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17.04.2026 18:35:40

MÄRKTE USA/Aktien haussieren mit Öffnung der Strasse von Hormus - Ölpreis stürzt ab

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DOW JONES--Die US-Börsen zeigen sich am letzten Handelstag der Woche mit deutlichen Kursgewinnen. Auftrieb erhalten die Aktienkurse von der Nachricht, dass der Iran die Strasse von Hormus wieder geöffnet hat. "Im Einklang mit dem Waffenstillstand im Libanon wird die Durchfahrt durch die Strasse von Hormus für alle Handelsschiffe für die verbleibende Dauer des Waffenstillstands für vollständig offen erklärt", teilte der iranische Aussenminister Abbas Araghchi auf seinem X-Konto mit. Die Ölpreise sacken daraufhin ab, was nicht zuletzt auch Inflationssorgen lindert.

Gegen Mittag (Ortszeit New York) steigt der Dow-Jones-Index um 2,2 Prozent auf 49.649 Punkte. Der S&P-500 gewinnt 1,4 Prozent und der Nasdaq-Composite 1,6 Prozent. Beide Indizes markieren Rekordhochs. Am Ölmarkt bricht derweil der Preis für das Barrel Brentöl um 10,6 Prozent auf 88,83 Dollar ein. Die US-Sorte WTI verbilligt sich um 12,5 Prozent auf 82,83 Dollar.

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor seine Erwartung bekräftigt, dass der Konflikt mit dem Iran bald enden werde. Teheran habe eingewilligt, sein hoch angereichertes Uran zu übergeben. Wenn dies zuträfe, wäre ein wesentlicher Streitpunkt zwischen den beiden Kriegsparteien beigelegt. Auch scheint der Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon bislang zu halten.

Der Dollar, der als Fluchtwährung in Krisenzeiten gilt, ist in der aktuellen Gemengelage nicht gefragt. Der Dollarindex gibt um 0,3 Prozent nach. Der Euro zieht auf rund 1,18 Dollar an. Am Anleihemarkt kommen die Renditen deutlicher zurück, im Zehnjahresbereich um 8 Basispunkte auf 4,23 Prozent. Mit den Ölpreisen schwänden neben den Inflationserwartungen auch die Erwartungen an Zinserhöhungen der US-Notenbank, heisst es. Der Goldpreis zieht um 1,7 Prozent an auf 4.871 Dollar je Feinunze, gestützt von den nachgebenden Marktzinsen und dem etwas schwächeren Dollar.

Wichtige Konjunkturdaten wurden am Freitag nicht veröffentlicht. Unternehmensseitig hat Netflix bei der Vorlage von Geschäftszahlen einen Ausblick auf das laufende zweite Quartal vorgelegt, der an der Börse mit Enttäuschung aufgenommen wird. Auch der geplante Rücktritt des Unternehmensmitgründers Reed Hastings komme nicht gut an, sagen Marktteilnehmer. Die Aktie sackt um rund 9 Prozent ab.

Der Kurs von Alcoa stürzt um 7,5 Prozent ab. Der Aluminiumkonzern hat im ersten Quartal trotz höherer Aluminiumpreise einen Umsatzrückgang verbucht und die Erwartungen des Markts verfehlt. Ursächlich war der Krieg im Iran, der zu Lieferunterbrechungen führte, so dass Aufträge von Kunden nicht bedient werden konnten.

Aktien des Energiesektors werden im Sog des sinkenden Ölpreises abverkauft. Chevron, Exxon Mobil und Occidental Petroleum verbilligen sich um bis zu 7,8 Prozent. Nutzniesser der fallenden Ölpreise sind die Aktien von Fluggesellschaften und Touristikunternehmen. American Airlines und United Airlines gewinnen 6,6 und 9,7 Prozent. Der Kurs der Kreuzfahrtreederei Carnival rückt um 9,3 Prozent vor.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 49.648,66 +2,2 +1069,94 48.578,72

S&P-500 7.137,27 +1,4 +95,99 7.041,28

NASDAQ Comp 24.485,52 +1,6 +382,82 24.102,70

NASDAQ 100 26.680,40 +1,3 +347,40 26.333,00

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,68 -0,10 3,78 3,68

5 Jahre 3,82 -0,10 3,93 3,82

10 Jahre 4,23 -0,08 4,32 4,23

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 18:00 Uhr

EUR/USD 1,1804 +0,2 0,0023 1,1781 1,1797

EUR/JPY 186,45 -0,6 -1,0300 187,48 187,6100

EUR/CHF 0,9193 -0,4 -0,0037 0,9230 0,9218

EUR/GBP 0,8706 -0,0 -0,0002 0,8708 0,8696

USD/JPY 157,95 -0,8 -1,2300 159,18 159,0200

GBP/USD 1,3555 +0,2 0,0031 1,3524 1,3565

USD/CNY 6,817 -0,1 -0,0038 6,8208 6,8180

USD/CNH 6,8131 -0,1 -0,0079 6,8210 6,8173

AUS/USD 0,7192 +0,5 0,0032 0,716 0,7158

Bitcoin/USD 78.169,60 +3,9 2.933,18 75.236,42 73.854,51

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 82,83 -12,5 -11,86 94,69

Brent/ICE 88,83 -10,6 -10,56 99,39

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.870,70 +1,7 82,92 4.787,78

Silber 82,34 +5,0 3,93 78,41

Platin 2.125,61 +1,9 39,70 2.085,91

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2026 12:35 ET (16:35 GMT)

Analysen zu Alcoa Corp

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Gold Krügerrand 1 oz 3’850.96 3’685.69
Gold Philharmoniker 1 oz 3’911.09 3’745.56
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 737.83 691.97
Goldbarren 250 g - philoro 30’936.68 29’779.29
Silber CombiBar® 100 g 331.36 197.66
Silber Maple Leaf 1 oz 80.74 63.01
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 2’313.68 2’006.19

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