MÄRKTE EUROPA/Vorsichtig aufwärts - Gaspreis kommt weiter zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geht es zum Start in die Woche etwas nach oben. "Wir befinden uns in einem sich selbst verstärkenden Kreislauf. Die steigenden Kurse sorgen für Optimismus. Der Optimismus verleitet Anlegerinnen und Anleger zu Käufen. Und diese Käufe treiben die Kurse weiter nach oben", so Thomas Altmann von QC Partners. Mittlerweile seien in diesem Jahr von insgesamt zehn Handelstagen acht positiv ausgefallen. Der DAX steigt um 0,3 Prozent auf 15.135 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,2 Prozent auf 4.157 Punkte nach oben.

Das Umsatzverhalten stütze bisher den Aufschwung am deutschen Aktienmarkt, heisst es bei QC weiter. Nun dürften die Umsätze wegen des US-Börsenfeiertags aber deutlich zurückgehen. "An solchen Tagen reichen dann schon kleinere Orders aus, um für grössere Bewegungen zu sorgen", warnt QC, verweist aber zugleich darauf, dass die Volatilitäts-Indizes deutlich zurückgekommen sind. So sei der VSTOXX als Vola-Index für den Euro-Stoxx-50 auf den tiefsten Stand seit November 2021 gefallen.

Der Abwärtstrend des Gaspreises setzt sich derweil fort. Der TTF-Future unterschreitet das bisherige Jahrestief bei 62,5 Euro je MWh und kostet nur noch 57,25 Euro, so wenig wie seit über einem Jahr nicht mehr. Allerdings war der Preis bis 2020 noch deutlich niedriger gewesen.

Ausserplanmässige Abschreibungen bei Covestro - Cashflow positiv

Nach einem Start im Minus notiert die Aktie von Covestro am Mittag nun 2 Prozent im Plus. Negativ wurde zunächst gewertet, dass ausserplanmässige Abschreibungen auf das Anlagevermögen und latente Steuerforderungen dem Spezialchemie-Konzern im vergangenen Jahr überraschend einen Verlust bescherten. Positiv stellen die Analysten der UBS heraus, dass der freie Cashflow mit 130 Millionen Euro deutlich besser ausgefallen ist als im Konsens (minus 39 Millionen) und in einer früheren Unternehmensprognose (0 bis 100 Millionen) erwartet.

Für Rheinmetall geht es wegen der Spekulationen über baldige Lieferungen von Leopard-Panzern in die Ukraine 2,8 Prozent nach oben. "Selbst wenn morgen die Entscheidung fällt, dass wir unsere Leopard-Panzer nach Kiew schicken dürfen, dauert die Lieferung bis Anfang nächsten Jahres", sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger der Bild am Sonntag. Rheinmetall verfüge über 22 Leopard 2 und 88 Leopard 1.

Kontron-Ausblick weckt Fantasie

Während die am Morgen veröffentlichten 2022er Umsatzzahlen von Kontron (+7,4%) in line mit der Prognose liegen, wird der Ausblick von den Jefferies-Analysten als "optimistisch" eingestuft. Dabei sollte der Umsatz von zwei wegweisenden Akquisitionen im IoT-Bereich profitieren, von denen eine im Laufe des ersten Halbjahres 2023 erwartet werde. Der solide Auftragsbestand und zwei kürzlich gewonnene Aufträge mit einem Volumen von 130 Millionen Euro sorgten für eine gute Vorhersehbarkeit des Umsatzwachstums, während der Gewinn aus den IoT-Sparten um 25 Prozent auf 60 Millionen Euro steigen dürfte. Die Dividende in Höhe von einem Euro liefere eine Dividendenrendite von über 5 Prozent, sei allerdings in diesem Umfang erwartet worden.

Carrefour legen um 4,4 Prozent zu. Laut Jefferies soll sich der Umsatzanstieg im vierten Quartal beschleunigt haben. Das Haus rechnet währungsbereinigt mit einem Plus von 15 Prozent nach 12 Prozent im dritten Quartal. Jefferies verweist auf Inflationseffekte, aber auch auf Marktanteilsgewinne in Frankreich, Spanien und Brasilien. Den freien Cashflow im Gesamtjahr sieht Jefferies bei 1,2 Milliarden Euro und damit im Rahmen der Unternehmenserwartungen.

Nach dem Wechsel an der Führungsspitze steigen Temenos um 6,3 Prozent an der Schweizer Börse. Aktivistische Investoren hatten sich für den Abgang von CEO Max Chuard stark gemacht. Einen Nachfolger hat der Anbieter von Banken-Software noch nicht benannt. Nach Einschätzung der Citigroup dürfte die Nachricht wohlwollend aufgenommen werden. Die ebenfalls veröffentlichten Viertquartalszahlen treten derweil in den Hintergrund. Die Umsätze sind laut den Analysten leicht unter den Erwartungen ausgefallen, der Gewinn liegt dagegen leicht über den Schätzungen.

Hypoport legen um 10 Prozent zu. Während das Geschäft 2022 schwach verlief, versucht das Unternehmen, die Kosten zu senken. Auf das angelaufene Jahr 2023 blickt Hypoport-Chef Ronald Slabke vorsichtig optimistisch.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.157,08 +0,2% 6,28 +9,6%

Stoxx-50 3.887,99 +0,2% 9,09 +6,5%

DAX 15.134,86 +0,3% 48,34 +8,7%

MDAX 28.320,14 +0,2% 66,09 +12,8%

TecDAX 3.212,49 +0,5% 16,49 +10,0%

SDAX 13.199,56 +0,9% 122,56 +10,7%

FTSE 7.858,15 +0,2% 14,08 +5,3%

CAC 7.043,51 +0,3% 20,01 +8,8%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,15 +0,02 -0,42

US-Zehnjahresrendite 3,50 0 -0,38

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:06 Uhr Fr, 17:08 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0827 -0,1% 1,0839 1,0818 +1,1%

EUR/JPY 138,90 +0,3% 138,79 138,13 -1,0%

EUR/CHF 1,0031 -0,1% 1,0032 1,0032 +1,4%

EUR/GBP 0,8873 +0,2% 0,8859 0,8866 +0,3%

USD/JPY 128,28 +0,4% 128,05 127,69 -2,2%

GBP/USD 1,2201 -0,2% 1,2234 1,2201 +0,9%

USD/CNH (Offshore) 6,7401 +0,4% 6,7189 6,7183 -2,7%

Bitcoin

BTC/USD 20.825,71 -0,4% 21.104,57 19.177,29 +25,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,67 79,86 -0,2% -0,19 -0,7%

Brent/ICE 84,99 85,28 -0,3% -0,29 -1,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 58,20 64,81 -10,2% -6,61 -13,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.917,03 1.920,35 -0,2% -3,32 +5,1%

Silber (Spot) 24,17 24,27 -0,4% -0,10 +0,9%

Platin (Spot) 1.061,90 1.071,65 -0,9% -9,75 -0,6%

Kupfer-Future 4,18 4,22 -0,8% -0,03 +9,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2023 07:04 ET (12:04 GMT)