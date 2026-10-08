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08.10.2026 10:50:42

MÄRKTE EUROPA/Stark steigender Ölpreis bremst Aktien und treibt Marktzinsen

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DOW JONES--An den europäischen Börsen geht es am Donnerstagvormittag nach unten. Allerdings haben die Indizes anfänglich stärkere Einbussen zum Teil wieder wettgemacht. Auf die Stimmung drückt ein stark steigender Ölpreis. Brent-Öl verteuert sich um fast 4 Prozent auf gut 104 Dollar. Das schürt wieder Inflationssorgen, weshalb es am Anleihemarkt mit den Renditen wieder nach oben geht - auf einem ohnehin schon sehr hohen Niveau. Die viel beachtete Rendite 10-jähriger US-Anleihen steigt auf 5,32 Prozent. Der Euro zeigt sich wenig verändert, er kostet rund 1,12 Dollar. Der DAX gibt um 0,6 Prozent nach auf 24.953 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 büsst 1,0 Prozent ein.

Das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank vom Vorabend, das Hinweise auf nur noch eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr gab, verpufft weitgehend. "Das übergeordnete Belastungsthema massiv steigender Preise für Kapital wird der Markt damit nicht los", kommentierte ein Händler.

Bei den Einzelwerten brechen Argenx um 18 Prozent ein, nachdem das Unternehmen eine Phase-III-Studie zur Behandlung des Sjögren-Syndroms gestoppt hat. Das wichtigste Studienziel könne nicht erreicht werden, so die Begründung. Der Stoxx-Subindex der Pharmaaktien liegt mit einem Minus von 1,5 Prozent weit hinten bei den Branchen. Schlechter liegt nur noch der bereits seit Vortag ganz hinten liegende Index der Bankaktien, er gibt um 1,8 Prozent nach. Zum einen sorgt das zuletzt stark erhöhte Zinsniveau für Spekulationen, dass die Nachfrage nach Krediten sinken dürfte, zum anderen dürften sich Teilnehmer von Bankaktien trennen mit Blick auf deren Anleihebestände angesichts des jüngsten Kursverfalls bei den Bonds.

Mit einem Plus von 2,8 Prozent reagieren Imperial Brands auf das Erreichen der Jahresziele und die Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufs. British American Tobacco kommen um 0,9 Prozent voran. Die Supermarktkette Tesco hat ihre Gewinnerwartung erhöht, was die Aktie um 3,5 Prozent nach oben treibt. Im Sog gewinnen Sainsburys 2,5 Prozent.

Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat seine bestehende Kreditlinie vorzeitig erneuert und auf 1,5 Milliarden Euro verdoppelt. Der Kurs legt darauf um 0,8 Prozent zu, während die meisten Rüstungswerte in Europa im Minus liegen.

Südzucker geben um 1,0 Prozent nach, nachdem das Unternehmen finale Geschäftszahlen vorgelegt hat. Südzucker teilte auch mit, als Folge der ausgeprägten Dürre in Süddeutschland und in Frankreich für die Zuckerkampagne 2026 mit einer "deutlich geringeren Produktionsmenge" als im Vorjahr zu rechnen. Jungheinrich sacken mit einem negativen Analystenkommentar um 6,5 Prozent ab.

===

Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.118,71 -1,0 -61,58 6.180,29 5,6

Stoxx-50 5.252,19 -0,8 -41,19 5.293,38 6,8

DAX 24.953,17 -0,6 -151,19 25.104,36 1,9

MDAX 29.832,20 -0,9 -280,21 27.039,42 -2,6

TecDAX 4.015,01 -0,8 -33,52 3.091,28 10,8

SDAX 18.003,64 -0,9 -166,05 13.062,07 4,8

FTSE 10.421,78 -0,4 -36,72 10.458,50 5,0

CAC 7.715,61 -0,7 -53,60 7.769,21 -5,3

SMI 13.693,58 -0,8 -114,84 13.808,42 3,2

ATX 6.543,67 -1,0 -68,32 6.611,99 22,9

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17.30

EUR/USD 1,1196 +0,0 0,0001 1,1195 1,1186

EUR/JPY 177,1 +0,1 0,1400 176,96 176,9300

EUR/CHF 0,9329 +0,0 0,0001 0,9328 0,9324

EUR/GBP 0,8476 +0,1 0,0005 0,8471 0,8469

USD/JPY 158,15 +0,1 0,0900 158,06 158,1400

GBP/USD 1,3207 -0,0 -0,0003 1,321 1,3204

USD/CNY 6,7016 -0,0 -0,0029 6,7045 6,7045

USD/CNH 6,7022 0,0 -0,0003 6,7025 6,7049

AUS/USD 0,6958 -0,0 -0,0002 0,696 0,6959

Bitcoin/USD 82.950,24 -0,6 -464,10 83.414,34 83.060,25

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 91,44 +3,6 3,16 88,28

Brent/ICE 104,02 +3,8 3,82 100,20

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.128,09 +0,4 17,54 4.110,55

Silber 58,94 -2,0 -1,21 60,15

Platin 1.661,75 +1,9 30,93 1.630,82

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

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October 08, 2026 04:50 ET (08:50 GMT)

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