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07.10.2026 09:41:40

MÄRKTE EUROPA/Leichter - Wieder gestiegener Ölpreis bremst - KI-Aktien schwach

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DOW JONES--Nach den Gewinnen vom Vortag sind Europas Börsen mit Abgaben in den Handel am Mittwoch gestartet. Damit perlen neue Rekordstände des S&P-500-Index sowie des Nasdaq-Composite an den hiesigen, weniger technologielastigen Märkten, ab. Der DAX verliert 0,8 Prozent auf 25.235 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,9 Prozent nach unten. Dass die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands im August deutlicher als erwartet zugenommen hat, setzt keinen positiven Akzent.

Bremsend wirkt, dass der Ölpreis am späten Dienstag wieder anzog und am Morgen noch etwas weiter steigt. Brent geht mit 101,25 Dollar um, verglichen mit Vortagestiefs unter 97 Dollar. Am geopolitischen Umfeld hat sich nichts geändert.

Auch an den Anleihemärkten geht es aus Sicht der Aktienmärkte wieder in die falsche Richtung - die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen steigt nach dem Rücksetzer vom Vortag schon wieder um 4 Basispunkte auf 5,31 Prozent - vor dem Hintergrund der wieder höheren Ölpreise.

Der Euro geht mit 112,15 Dollar um und tendiert wieder nach unten. In einer Erholungsbewegung war er am Dienstag bis auf über 1,1270 Dollar gestiegen, nachdem sich die Stimmung für Frankreich wieder etwas gebessert hatte vor dem Hintergrund von Haushaltsplänen, die deutliche Einsparungen vorsehen. Finanzminister Lescure sagte nun, die Regierung sei bereit, milliardenschwere Ausgabenkürzungen notfalls auch am Parlament vorbei durchzusetzen.

Unter Druck stehen auf breiter Front Aktien mit KI-Fantasie. Dass, wie die Financial Times mit Verweis auf informierte Kreise schreibt, SpaceX 40 Milliarden Dollar an Kapital für den Kauf von Nvidia-Chips aufnehmen will, stützt nicht. Schon in Asien neigten Aktien aus dem KI-Sektor zur Schwäche Infineon verlieren 3,2, ASML 1,1 oder STMicro 1,7 Prozent. Für die Kurse von KI-Rechenzentren-Stromversorgern wie Siemens Energy geht es um 1,9 Prozent nach unten, für Schneider um 1,3 Prozent.

Die Aktie der Porsche AG legt um 1,3 Prozent zu. Der Sportwagenbauer kündigte eine neue Strategie an, um mit neuen Modellen und Kostensenkungen profitabler zu werden. Der Kurs der Porsche Holding zieht um 1,5 Prozent an, die VW-Aktie gewinnt 1,2 Prozent,

Heidelberg Materials fallen um 1,0 Prozent zurück. Das Unternehmen nimmt rund 490 Millionen Euro in die Hand für den Kauf des Geschäfts mit Zuschlagstoffen und Asphalt des schwedischen Bau- und Immobilienkonzerns NCC.

Zalando hat wissen lassen, auf absehbare Zeit Dividendenzahlungen auszuschliessen. "Viele Investoren wollen, dass wir jetzt vor allem investieren, gerade in KI. Das sehen wir genauso. Unsere Priorität ist profitables Wachstum. Deshalb investieren wir zuerst in unser Geschäft und halten eine solide Liquiditätsreserve", sagte Co-Vorstandschef Robert Gentz dem Handelsblatt. Im Handel heisst es, Dividendenzahlungen seien auch nicht erwartet worden. Die Aktie gewinnt 0,6 Prozent.

Die Shell-Aktie liegt gut behauptet, obwohl der Ölriese erneut mit einem starken Zwischenbericht aufwartete. HSBC plant einem Bericht zufolge einen Stellenabbau im britischen Vermögensgeschäft. Die Bank wolle dort verstärkt künstliche Intelligenz einsetzen, heisst es. Der Kurs sinkt um 1,8 Prozent.

Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.218,09 -0,9 -54,14 6.272,23 7,4

Stoxx-50 5.307,76 -0,5 -27,11 5.334,87 7,9

DAX 25.234,78 -0,8 -214,41 25.449,19 3,0

MDAX 30.468,34 -0,3 -74,93 27.039,42 -0,5

TecDAX 4.066,17 -0,8 -33,05 3.091,28 12,3

SDAX 18.357,08 -0,2 -27,73 13.062,07 6,9

FTSE 10.498,56 -0,4 -43,13 10.541,69 5,7

CAC 7.812,06 -0,7 -53,01 7.865,07 -4,1

SMI 13.791,96 +0,0 3,03 13.788,93 4,0

ATX 6.719,69 -1,1 -72,54 6.792,23 26,1

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:40

EUR/USD 1,1213 -0,4 -0,0045 1,1258 1,1267

EUR/JPY 177,58 -0,2 -0,4100 177,99 178,1000

EUR/CHF 0,9335 -0,3 -0,0028 0,9363 0,9353

EUR/GBP 0,8466 -0,1 -0,0012 0,8478 0,8481

USD/JPY 158,35 +0,2 0,2500 158,1 158,0500

GBP/USD 1,3242 -0,2 -0,0030 1,3272 1,3283

USD/CNY 6,7045 +0,0 0,0015 6,7045 6,7045

USD/CNH 6,707 +0,1 0,0058 6,7012 6,7014

AUS/USD 0,6968 -0,2 -0,0014 0,6982 0,6983

Bitcoin/USD 84.201,81 -1,7 -1.424,93 85.626,74 86.170,13

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 89,90 +0,5 0,46 89,44

Brent/ICE 101,25 +0,7 0,67 100,58

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.130,52 -0,8 -32,93 4.163,45

Silber 60,58 -1,8 -1,11 61,69

Platin 1.667,42 -2,0 -34,33 1.701,75

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2026 03:42 ET (07:42 GMT)

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