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10.09.2026 18:11:43

MÄRKTE EUROPA/Inflationsangst - EZB und Öl über 105 USD belasten

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DOW JONES--Leichter haben sich die europäischen Börsen am Donnerstag aus dem Handel verabschiedet. Eine negative Gemengelage aus Inflation, Zinsen und Ölpreis setzte die Börsen unter Druck. Nachrichtlich im Fokus stand zunächst die EZB-Zinserhöhung um 25 Basispunkte. Diese war erwartet worden, nicht unbedingt aber der negative Ausblick auf eine steigende Inflation. Der DAX fiel um 0,8 Prozent auf 25.361 Punkte, der Euro-Stoxx-50 um 0,7 Prozent auf 6.269 Zähler.

Auch in den USA kletterten die mit Spannung erwarteten Erzeugerpreise weiter, wenn auch weitgehend im vorhergesagten Rahmen. Am Freitag werden dann die wichtigeren US-Verbraucherpreise vorgelegt. Echte Besorgnis rief aber der Anstieg der Ölpreise hervor. Mit einem Sprung über 105 Dollar je Fass für Rohöl der Sorte Brent wurden die Anleiherenditen weltweit nach oben getrieben - es grassierte Inflationsangst.

Die Rendite der 10-jährigen US-Treasurys sprang auf neue Jahreshochs - in Deutschland stieg die Zehnjahresrendite auf ein frisches 15-Jahreshoch. Ein Frieden im Iran-Krieg rückte in immer weitere Ferne; US-Präsident Donald Trump hatte nach Angaben von US-Vertretern von seinen engsten Beratern den Hinweis erhalten, dass sich der Iran-Krieg möglicherweise bis zum Ende seiner Amtszeit oder darüber hinaus hinziehen könnte. Dazu drohte eine Eskalation im Jemen, wo Huthi-Truppen die Hafenstadt Mokka eingenommen hatten und damit Bab el-Mandeb bedrohten, die nach Hormus zweite Meerenge für den internationalen Öltransport in der Region.

Hauptverlierer waren europaweit die zinssensiblen Branchen wie Technologie- und Immobilien. Umgekehrt zählten Versicherer zu den Gewinnern. "Die heutige Zinsentscheidung der EZB war erwartet und es ist klar, dass mehr Erhöhungen kommen werden - und wahrscheinlich mehr als eine", sagte Edward Hutchings, Leiter der Zinsstrategie bei Aviva Investors.

Noch wichtiger für die Finanzmärkte ist nun die Zinsentscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche, da sie von viel höherer Unsicherheit geprägt ist. Als entscheidend gelten nun die US-Inflationsdaten am Freitag. Angesichts der Explosion der Dieselpreise sei in den August-Daten aber keine Entspannung zu erwarten. Sorgen mache sich der Markt darüber, dass Fed-Chef Kevin Warsh Ausreden finden könnte, um keine Zinserhöhung vornehmen zu müssen. Das kostete die US-Notenbank ihre Glaubwürdigkeit, hiesst es im Handel.

Nachrichten zu Einzelunternehmen spielten kaum eine Rolle. AB Foods fielen nach dem Zwischenbericht um 8 Prozent. Nach Einschätzung von JP Morgan lieferte der Bericht keinen Grund zu Optimismus. Bei Primark liege das flächenbereinigte Umsatzwachstum im vierten Quartal nur in Grossbritannien leicht im positiven Bereich, insgesamt sei es jedoch um 3 Prozent gefallen.

Für Adidas ging es 2,6 Prozent nach unten, nachdem sich Morgan Stanley negativ geäussert hatte. Nach den zuletzt schwachen Geschäftszahlen im Sektor wie von JD Sports, Lululemon und anderen senkten sie bei Adidas die Gewinnschätzungen für 2026 um 8 Prozent. Für Puma ging es um 2 Prozent tiefer.

Bei Minen- und Stahlwerten ging es mit den Konjunktursorgen am heftigsten abwärts. Dazu kam bei Kupferproduzenten die Sorge, bereits eingepreiste US-Zölle könnten gar nicht angewandt werden. Antofagasta fielen um 5,7 Prozent, Glencore um 4,1 Prozent. In Deutschland verloren Aurubis 5,3 Prozent. Bei Stahlhersteller Salzgitter ging es 7,3 Prozent abwärts.

DHL kletterten gegen den Trend um 0,9 Prozent nach einem positiven Kommentar von JP Morgan. SAP blieben wie bereits in den vergangenen Tagen volatil, die Aktie verlor 2,8 Prozent.

===

Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 6.269 -0,7 +9,0

Stoxx-50 5.300 -0,7 +8,5

Stoxx-600 636 -0,7 +8,1

DAX 25.361 -0,8 +4,4

FTSE-100 London 10.670 -0,6 +7,4

CAC-40 Paris 8.157 -0,5 +0,1

AEX Amsterdam 1.102 -0,8 +15,8

ATHEX-20 Athen 6.919 +0,0 +29,3

BEL-20 Brüssel 5.738 -0,9 +13,0

BUX Budapest 147.922 +1,0 +33,2

OMXH-25 Helsinki 6.580 -1,1 +15,4

OMXC-20 Kopenhagen 1.604 -0,3 -0,3

PSI 20 Lissabon 9.445 +0,1 +14,3

IBEX-35 Madrid 19.695 -0,2 +13,8

FTSE-MIB Mailand 51.875 -0,1 +15,4

OBX Oslo 2.042 -0,6 +27,8

PX Prag 2.786 +0,6 +3,8

OMXS-30 Stockholm 3.258 -0,4 +13,0

WIG-20 Warschau 154.298 -0,8 +32,6

ATX Wien 6.860 +0,1 +28,8

SMI Zürich 13.805 -0,5 +4,1

* gerundet

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:42 Uhr

EUR/USD 1,1624 -0,1 -0,0008 1,1632 1,1631

EUR/JPY 179,25 +0,4 0,6400 178,61 178,4300

EUR/CHF 0,9435 +0,1 0,0013 0,9422 0,9418

EUR/GBP 0,8593 +0,1 0,0008 0,8585 0,8583

USD/JPY 154,18 +0,4 0,6400 153,54 153,4100

GBP/USD 1,3524 -0,1 -0,0018 1,3542 1,3549

USD/CNY 6,7061 -0,0 -0,0016 6,7077 6,7077

USD/CNH 6,7131 +0,1 0,0067 6,7064 6,7053

AUS/USD 0,7163 -0,8 -0,0054 0,7217 0,7217

Bitcoin/USD 76.940,20 -1,8 -1.383,34 78.323,54 78.630,11

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 101,60 +5,8 5,55 96,05

Brent/ICE 107,05 +5,8 5,84 101,21

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.360,71 -0,9 -39,78 4.400,49

Silber 64,17 -4,6 -3,10 67,27

Platin 1.799,26 -5,1 -96,58 1.895,84

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

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Associated British Foods plc 20.38 0.61% Associated British Foods plc
Associated British Foods PLC (spons. ADRs) 25.18 -8.64% Associated British Foods PLC (spons. ADRs)
Aurubis 162.20 2.92% Aurubis
DHL Group (ex Deutsche Post) 51.74 2.37% DHL Group (ex Deutsche Post)
DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs) 27.40 0.74% DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs)
Glencore plc 6.59 0.27% Glencore plc
Glencore plc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Sh 14.00 0.00% Glencore plc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Sh
PUMA SE 20.38 -5.65% PUMA SE
Salzgitter 51.85 0.39% Salzgitter
SAP SE (spons. ADRs) 174.00 -1.42% SAP SE (spons. ADRs)
SAP SE 165.02 0.55% SAP SE

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