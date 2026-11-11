Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’168 0.8%  SPI 21’342 0.7%  Dow 52’486 0.5%  DAX 26’889 0.9%  Euro 0.9229 -0.1%  EStoxx50 6’418 0.4%  Gold 3’953 -0.9%  Bitcoin 60’997 -0.9%  Dollar 0.8314 -0.2%  Öl 91.9 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Roche149905998Novartis1200526
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
freenet-Aktie höher: Mobilfunkanbieter steigert Umsatz deutlich - Jahresziele bestätigt
Swisscom-Aktie fester: Weko verzichtet im Glasfaserstreit auf Rekurs
EU-Generalanwältin stellt aufgehobene Google-Strafe wieder zur Debatte - Alphabet-Aktie wenig bewegt
Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Brenntag SE-Aktie mit Hold
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: Sector Perform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie
Suche...
Plus500 Depot

E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.11.2026 14:04:40

MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Siemens Energy schiessen um 10% nach oben

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

E.ON
17.49 CHF 0.66%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Mit freundlicher Tendenz zeigen sich Europas Börsen auch am Mittwoch. Vom Umfeld kommen positive Impulse: Der Sachverständigenrat der deutschen Wirtschaft hat seine Prognosen für das Wirtschaftswachstum Deutschlands im laufenden und kommenden Jahr angehoben, in Abu Dhabi wurde bei ukrainisch-russischen Gesprächen immerhin ein Gefangenenaustausch vereinbart und die US-Unterhändler Witkoff und Kushner wollen am Donnerstag erneut zu Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Krieges mit Russlands Präsident Putin nach Moskau reisen. Vor allem aber kehrt der KI-Optimismus an die Börsen zurück.

Der DAX legt am frühen Nachmittag um 0,7 Prozent auf 26.536 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 um 0,6 Prozent auf 6.368 Zähler. Vor allem bei Technologieaktien wird zugegriffen. Ihr Stoxx-Subindex steigt um gut 2 Prozent, nur noch übertroffen vom Index der Ölwerte angesichts steigender Ölpreise.

Die überraschend deutlich gestiegenen US-Verbraucherpreise vom Dienstag seien an der Wall Street gut weggesteckt worden, führen Marktteilnehmer einen weiteren positiven Punkt an. Zwar sprangen die Renditen der US-Anleihen kräftig nach oben und für das Dezember-Zinstreffen er US-Notenbank wird nun selbst ein grosser Zinsschritt nach oben für möglich gehalten, die US-Aktien beendeten den Tag aber nur mit kleinen Einbussen.

Technologieaktien, insbesondere solche mit KI-Fantasie, erhalten gleich von mehreren Seiten Rückenwind. Siemens Energy, das Unternehmen gilt u.a. als Profiteur des Ausbaus von Rechenzentren, hat im abgelaufenen Geschäftsjahr mit starken Steigerungen bei Gasturbinen und Netztechnik die selbst gesteckten Konzernziele erfüllt oder sogar übertroffen. Dazu kommen erhöhte Wachstumsziele sowie ein Aktienrückkaufprogramm. Die Aktie macht einen Satz um knapp 10 Prozent nach oben und ist klarer DAX-Tagesgewinner. Die Kurse europäischer Wettbewerber wie ABB, Schneider oder Legrand ziehen um bis zu 3 Prozent an.

Positiv auf die Stimmung für KI-Aktien wirkt dazu der voranschreitende Börsengang von Anthropic, der wohl noch im November erfolgen soll. Daneben hat OpenAI den Umsatz um rund 50 Prozent auf 10 Milliarden Dollar gesteigert, allerdings bei weiterhin hohen operativen Verlusten. Und nicht zuletzt hat der zuletzt stark im Fokus gestandene hoch verschuldete Cloud-Infrastrukturanbieter Coreweave bessere Zahlen als erwartet veröffentlicht und den Ausblick erhöht.

Bei den Einzelaktien macht weiter die Quartalsberichtssaison die Kurse. Die Versorger Eon und RWE hätten verlässlich abgeschnitten und die Erwartungen erfüllt, heisst es. RWE wurde dabei noch etwas optimistischer mit Blick auf den Jahresgewinn. RWE gewinnen 2,1 Prozent, während Eon um 1,5 Prozent nachgeben.

Ebenfalls im DAX verliert die Brenntag-Aktie fast 4 Prozent. Der Chemikalienhändler hat Umsatz und Ergebnis trotz höherer Beschaffungs - und Logistikkosten zwar gesteigert und seine Jahresprognose bekräftigt. Im Handel heisst es aber, das operative Ergebnis liege aber leicht unter den Erwartungen.

Um 4,2 Prozent nach oben geht es im SDAX für SFC Energy. Der Brennstoffzellenhersteller hat nach den nun veröffentlichten detaillierten Ergebnissen in den ersten neun Monaten schwarze Zahlen geschrieben und auch die Margen erheblich verbessert. Die Ende Oktober zum zweiten Mal angehobenen Gewinnziele sowie das Umsatzziel bestätigte das Unternehmen.

Der dänische Windanlagenhersteller Vestas hat die Umsatzerwartung verfehlt. Die Aktie fällt um fast 5 Prozent.

In Zürich geht es für Alcon um 3,9 Prozent abwärts. Das Augenheilkundeunternehmen ist mit seinem Umsatzwachstum hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben und hat die Gewinnprognose für das Gesamtjahr auf das untere Ende der bisherigen Spanne eingegrenzt.

Einen Kurseinbruch von fast 20 Prozent gibt es in der Rüstungsbranche bei der Aktie des tschechischen Munitionsherstellers CSG. Er hat mit seinen Geschäftszahlen alle Erwartungen unterboten. Im Sog geht es für Vincorion um 3,5 Prozent südwärts, obwohl das Unternehmen seine im Oktober erhöhte Jahresprognose bestätigt hat. Rüstungsaktien werden aber auch in der Breite verkauft, nachdem sie an den beiden vorangegangenen Tagen in einer Erholungsbewegung stark gestiegen waren. Ihr Stoxx-Subindex gibt um 0,9 Prozent nach. Manche Marktteilnehmer sehen die Schwäche auch im Zusammenhang mit den wieder verstärkten Friedensbemühungen in der Ukraine.

Bei den Nebenwerten kommt es zu einer Kursexplosion bei Singulus: Der Maschinenbauer hat einen Grossauftrag von Elon Musks SpaceX erhalten für eine schlüsselfertige Produktionslinie zur Herstellung von Solarzellen. Die Singulus-Aktie schiesst um 112 Prozent nach oben auf 27,00 Euro.

===

Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.368,18 +0,6 40,31 6.327,87 10,0

Stoxx-50 5.488,55 +0,5 24,60 5.463,95 11,6

DAX 26.535,99 +0,7 188,54 26.347,45 8,3

MDAX 31.034,67 0,0 0,32 27.039,42 1,4

TecDAX 4.083,51 +1,3 52,02 3.091,28 12,7

SDAX 18.118,21 +0,4 77,79 13.062,07 5,5

FTSE 10.794,08 +0,4 42,49 10.751,59 8,7

CAC 8.304,19 +0,3 25,60 8.278,59 1,9

SMI 15.005,28 -0,2 -32,66 15.037,94 13,1

ATX 6.683,82 +0,5 33,27 6.650,55 25,5

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 18:25

EUR/USD 1,1136 -0,2 -0,0027 1,1163 1,1150

EUR/JPY 177,25 +0,0 0,0500 177,2 177,0400

EUR/CHF 0,9234 +0,2 0,0022 0,9212 0,9214

EUR/GBP 0,8364 +0,0 0,0002 0,8362 0,8367

USD/JPY 159,17 +0,3 0,4400 158,73 158,7800

GBP/USD 1,3309 -0,2 -0,0032 1,3341 1,3326

USD/CNY 6,6703 0,0 0,0000 6,6703 6,6703

USD/CNH 6,6684 -0,1 -0,0079 6,6763 6,6783

AUS/USD 0,6862 -0,0 -0,0003 0,6865 0,6850

Bitcoin/USD 73.979,59 +0,3 207,29 73.772,30 72.930,67

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 87,29 +1,5 1,25 86,04

Brent/ICE 93,16 +1,8 1,67 91,49

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.044,41 +0,3 13,48 4.030,93

Silber 52,77 +2,5 1,27 51,51

Platin 1.560,22 +1,3 19,89 1.540,33

(Angaben ohne Gewähr)

===

DJG/mod/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2026 08:05 ET (13:05 GMT)

ABB am 11.11.2026

Chart

Analysen zu E.ON SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11.11.26 E.ON Sector Perform RBC Capital Markets
11.11.26 E.ON Outperform Bernstein Research
11.11.26 E.ON Buy Deutsche Bank AG
11.11.26 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
11.11.26 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Siemens Energy-Aktie mit Kurssprung: Nach Rekordjahr folgen ehrgeizige Wachstumsziele
Alcon-Aktie bricht ein: Wachstum verlangsamt sich – Jahresziele werden eingegrenzt
Ausblick: Siemens Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
SoftwareONE-Aktie rutscht ab: Konzern wächst weiter und hebt Margenziel an
SMI schliesslich wenig verändert -- DAX freundlich und weiter in Rekordnähe -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Zurich-Aktie steigt: Versicherer setzt Wachstumskurs fort
Bitcoin-Prognose bis 2036: JPMorgan entwirft drei mögliche Szenarien
SMI mit neuem Rekordhoch -- DAX knackt 27'000er-Marke -- Asiens Börsen in Rot
Ypsomed-Aktie hebt ab: Medizintechnikkonzern erhöht Prognose nach starkem Halbjahr
UBS Aktie News: UBS am Nachmittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 71.12 0.59% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 60.49 2.62% Alcon AG
Brenntag SE 53.38 -4.95% Brenntag SE
CSG Group 9.65 -3.43% CSG Group
E.ON SE 17.41 2.20% E.ON SE
E.ON sp. ADRs 18.80 0.00% E.ON sp. ADRs
Infineon AG 48.01 -0.70% Infineon AG
Infineon Technologies AG (Spons. ADRS) 52.00 -2.80% Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)
Rheinmetall AG 751.00 0.50% Rheinmetall AG
RWE AG St. 54.46 2.02% RWE AG St.
RWE AG (spons. ADRs) 59.00 0.00% RWE AG (spons. ADRs)
Schneider Electric S.A. 225.40 3.16% Schneider Electric S.A.
Siemens Energy AG 124.66 3.87% Siemens Energy AG
Singulus Technologies AG 23.64 0.15% Singulus Technologies AG
Singulus Technologies AG (spons. ADRs) 0.00 0.00% Singulus Technologies AG (spons. ADRs)
STMicroelectronics N.V. 38.66 -0.93% STMicroelectronics N.V.
STMicroelectronics N.V. NY Registered Shs 38.58 -1.01% STMicroelectronics N.V. NY Registered Shs
Vincorion 16.77 -4.72% Vincorion

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.