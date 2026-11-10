MÄRKTE EUROPA/Fester - Öl unter 90 und Anthropic-IPO treiben

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10.11.2026 10:15:39

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DOW JONES--Eine Fortsetzung der kräftigen Erholungsrally zeigen Europas Börsen am Dienstag. Am Vorabend ging es an Wall Street kräftig nach oben. Titel wie Apple und Microsoft stiegen über 2,4 Prozent, Micron 6 und Broadcom fast 9 Prozent und AMD schossen 13 Prozent nach oben. In Asien ging die Rally weiter mit Kursgewinnen von bis zu fast 7 Prozent bei Samsung und SK Hynix. Der DAX legt um 0,9 Prozent zu auf 26.482 Punkte, der Euro-Stoxx-50 klettert 0,9 Prozent auf 6.346 Zähler.

Das einzige Minus von 4,3 Prozent in einem Meer aus grünen Vorzeichen an der Wall Street wiesen Nvidia auf. Die Spionage-Affäre um ihren CEO Jensen Huang geht für die Wall Street weit über privaten Klatsch hinaus. Denn sie mache deutlich, welches Risiko die zahlreichen "Rockstar CEOs" der Technologie-Unternehmen für ihre Firmen darstellten. Anleger dürften künftig eine Trennung des Firmenerfolgs von der Person, klare Nachfolgeregelungen und ähnliches fordern.

Als wichtigstes Ereignis für weiter steigende Kurse werten Händler das Bekenntnis von Anthropic zu ihrem Börsengang: Das KI-Unternehmen hinter "Claude" bereitet sich weiter auf sein IPO noch im November vor, eventuell sogar Ende nächster Woche. Diese Woche beginnen wie geplant die Roadshows vor Investoren. Der KI-Einbruch vergangene Woche hatte die Angst vor einem Verschieben geweckt.

Auch die US-Politik wird nach der Zwischenwahl nüchterner gesehen: "Der allgemeine Glaube, dass die Demokraten gewonnen haben und damit das KI-Geschäft vorbei ist, erscheint bestenfalls übertrieben", sagte Mark Hackett, Chefmarktstratege bei Nationwide.

Im US-Iran-Krieg wachsen die Hoffnungen auf eine Annäherung. "Die Trump-Aussagen haben für einen freien Fall im Ölpreis gesorgt", sagte ein Händler. Vor allem die längerlaufenden Termine zu Lieferung Mitte kommenden Jahres notierten bereits wieder im entspannten 70-Dollar-Bereich. Der aktuelle Frontmonat für Brent zur Lieferung im Januar baut sein Minus aus und fällt zeitweise knapp unter 90 Dollar. US-Präsident Trump traf sich am Vortag im Weissen Haus mit Katars Premierminister al-Thani als Vermittler.

Am Dienstag im Fokus stehen zunächst die US-Verbraucherpreise (CPI). Hier werden 3,9 Prozent höhere Preise gegenüber Vorjahr erwartet, einige Analysten schliessen eine 4 vor dem Komma nicht aus. In Europa wurde am Morgen schon eine beschleunigte Inflation aus den Niederlanden vermeldet.

Auch Unternehmenszahlen stehen im Blick: Bei Infineon sind die Geschäftszahlen im Rahmen der sehr hohen Erwartungen ausgefallen. Vor allem die Marge im Segment-Ergebnis lag einen Tick über Erwartung. Zusätzlich getrieben von der KI-Hausse geht es 5,8 Prozent höher.

Chipwerte wie BE Semiconductor und STMicro steigen je 3,3 Prozent. Für KI-Ausrüster wie Siemens Energy geht es 2,5 Prozent höher, bei ABB, Siemens und Schneider Electric bis rund 2 Prozent.

Für eine Hausse von 15 Prozent sorgt bei Mayr Melnhof in Wien der Verkauf eines Grossteils seines Verpackungsgeschäft an einen Privat-Equity-Investor. Aktionäre sollen daraus eine Sonderausschüttung von rund einer halben Milliarde Euro erhalten.

Auch die Aktien der Rüstungsbrache erholen sich europaweit kräftig. Neben den KI-Werten waren sie einer der Hauptverlierer des US-Wahlsieges der Demokraten. Bereits in Korea stiegen Titel wie Hanwha um 9 Prozent. Nun geht es vor allem für Allround-Anbieter wie Rheinmetall um 4,3 Prozent höher. Leonardo und BAE Systems legen bis zu 1,9 Prozent zu. Hauptgewinner sind Rolls-Royce, MTU, Renk, Deutz und Safran mit Gewinnen von 3 Prozent und höher.

Henkel (+2%)hat im Rahmen ihrer finalen Zahlen ihren Optimismus bekräftigt und den Ausblick erhöht.

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Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.345,61 +0,9 55,16 6.290,45 9,6

Stoxx-50 5.481,82 +0,6 32,98 5.448,84 11,5

DAX 26.501,52 +0,9 234,33 26.267,19 8,2

MDAX 31.304,09 +0,7 231,34 27.039,42 2,2

TecDAX 4.069,02 +0,5 20,88 3.091,28 12,3

SDAX 18.174,76 +1,1 191,02 13.062,07 5,8

FTSE 10.818,54 +0,3 35,67 10.782,87 8,9

CAC 8.302,05 +0,8 68,75 8.233,29 1,9

SMI 15.020,94 +0,5 74,79 14.946,15 13,2

ATX 6.679,25 +1,8 116,79 6.562,46 25,4

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:15

EUR/USD 1,1228 +0,0 0,0005 1,1223 1,1202

EUR/JPY 177,59 +0,2 0,3900 177,2 177,0000

EUR/CHF 0,9209 +0,1 0,0012 0,9197 0,9199

EUR/GBP 0,8358 +0,1 0,0010 0,8348 0,8347

USD/JPY 158,13 +0,2 0,2300 157,9 158,0000

GBP/USD 1,3429 -0,1 -0,0011 1,344 1,3416

USD/CNY 6,6679 -0,1 -0,0048 6,6727 6,6727

USD/CNH 6,6662 -0,1 -0,0031 6,6693 6,6711

AUS/USD 0,691 -0,2 -0,0016 0,6926 0,6913

Bitcoin/USD 74.160,00 -1,1 -784,92 74.944,92 74.891,04

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 85,16 -2,0 -1,69 86,85

Brent/ICE 90,68 -2,0 -1,89 92,57

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.090,21 -1,2 -48,83 4.139,04

Silber 52,37 -1,9 -1,04 53,41

Platin 1.556,35 -1,3 -20,43 1.576,78

(Angaben ohne Gewähr)

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DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2026 04:15 ET (09:15 GMT)

Analysen zu RENK

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05.11.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 RENK Kaufen DZ BANK
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