MÄRKTE EUROPA/Fallender Ölpreis stabilisiert Aktien

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach weiteren Einbussen im frühen Handel haben sich die europäischen Aktienmärkte am Mittwoch stabilisiert. Der DAX konnte die 15.000er Marke letztendlich verteidigen, er stieg sogar etwas um 0,1 Prozent auf 15.100 Punkte. Im frühen Tagestief war er kurz unter die 15.000er Marke gerutscht - erstmals seit März wieder. Vom jüngsten Zwischenhoch bei knapp 16.000 Punkten hatte er am Morgen ziemlich genau 1.000 Punkte verloren. Der Euro-Stoxx-50 konnte sich um 0,1 Prozent erholen auf 4.100 Punkte.

Gestützt wurde die Stimmung von den fallenden Ölpreisen. Der Preis für die US-Sorte WTI fiel um weitere 3,4 Prozent auf 86,25 Dollar je Barrel, damit ist die Marke von 100 Dollar wieder in weite Ferne gerückt. Vom fallenden Ölpreis profitierten auch die Staatsanleihen, der Anstieg der Renditen wurde zunächst gestoppt.

Grösster Verlierer in Europa war der Stoxx-Index der Öl - und Gaswerte mit einem Minus von 1,6 Prozent. Dagegen zogen die zuletzt stark gefallenen defensiven Branchen an, so die Technologie-Aktien und die Versorger. Im DAX gewannen RWE 0,2 Prozent und Eon 1,1 Prozent.

Novartis mit Sandoz-Spin-off im Fokus

Potenziell kursbewegende Unternehmensnachrichten waren weiter rar. Infineon zogen kräftig um 3,9 Prozent an. Händler verwiesen auf Aussagen aus dem Unternehmen. Demnach rechnet Infineon mit keinem Slowdown im Bereich Automotive, sondern mit einem Wachstum im niedrigen zweistelligen Bereich. Der Konsens liege aber bei lediglich 8,4 Prozent.

Für FMC ging es dagegen um 4 Prozent nach unten. Im Handel wurde darauf verwiesen, dass es eine Klage-Einreichungen an einem Bundesgericht in New York geben soll. Demnach gehe es darum, dass einer Einheit von FMC, Fresenius Vascular Care, vorgeworfen werde, unnötige Eingriffe durchgeführt und das Medicaid-Programm des Bundesstaates New York betrogen zu haben.

Als strategisch positiv für Novartis bewerteten die Analysten von Jefferies die Abspaltung der Biosimilar- und Generika-Tochter Sandoz. Damit könne sich Novartis stärker auf seine innovativen Medikamente konzentrieren. Novartis zeigten sich bereinigt um den Spin-Off etwa 2 Prozent im Plus. Dagegen wurden Sandoz mit 24,69 Franken deutlich unter dem errechneten fairen Wert von gut 29 Franken gehandelt.

Air France-KLM zogen um 0,2 Prozent an, Lufthansa verloren dagegen 0,4 Prozent, während der Aktienkurs von SAS in Stockholm um 82 Prozent einbrach auf 0,05 Kronen. Die skandinavische Fluggesellschaft steht vor der Übernahme durch eine Investorengruppe, die mehr als 1 Milliarde Dollar in das angeschlagene Unternehmen pumpen will. Zu ihr gehört auch Air France-KLM. SAS plant, seine Aktien im zweiten Quartal 2024 von der Börse zu nehmen und hat angekündigt, sich der Luftfahrtallianz Skyteam anzuschliessen, deren Gründungsmitglied Air France-KLM ist, und die Star Alliance um die Lufthansa zu verlassen.

Unterdessen wurde im Handel von gutem Interesse am Börsengang von Renk berichtet, auch wenn sich die Aktienmärkte momentan in einem schwierigen Fahrwasser befinden. Allerdings dürfte die Aktie eher am unteren Ende der Preisspanne von 15 bis 18 Euro je Aktie kommen. Die Bücher zur Zeichnung wurden am frühen Nachmittag geschlossen, am Donnerstag gibt die Aktie ihr Börsendebut. Beim Broker Lang & Schwarz gingen Renk mit 16,70 Euro um.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 4.099,85 +4,26 +0,1% +8,1%

Stoxx-50 3.850,66 -1,57 -0,0% +5,4%

Stoxx-600 440,08 -0,62 -0,1% +3,6%

XETRA-DAX 15.099,92 +14,71 +0,1% +8,5%

FTSE-100 London 7.412,45 -57,71 -0,8% +0,2%

CAC-40 Paris 6.996,73 -0,32 -0,0% +8,1%

AEX Amsterdam 720,86 +1,19 +0,2% +4,6%

ATHEX-20 Athen 2.840,16 +14,85 +0,5% +26,1%

BEL-20 Bruessel 3.453,94 -7,83 -0,2% -6,7%

BUX Budapest 55.961,13 +1,72 +0,0% +27,8%

OMXH-25 Helsinki 4.138,77 -21,18 -0,5% -12,5%

ISE NAT. 30 Istanbul 8.723,82 -208,67 -2,3% +46,8%

OMXC-20 Kopenhagen 2.074,61 +15,02 +0,7% +13,0%

PSI 20 Lissabon 5.898,81 -74,41 -1,3% +1,7%

IBEX-35 Madrid 9.102,90 -62,60 -0,7% +10,6%

FTSE-MIB Mailand 27.435,59 -46,62 -0,2% +17,5%

OBX Oslo 1.152,70 -14,50 -1,2% +5,8%

PX Prag 1.333,32 -6,91 -0,5% +11,0%

OMXS-30 Stockholm 2.116,77 -8,28 -0,4% +3,6%

WIG-20 Warschau 1.879,35 +15,04 +0,8% +4,9%

ATX Wien 3.080,60 -13,29 -0,4% -0,2%

SMI Zuerich 10.756,19 -7,18 -0,1% +0,3%

*bezogen auf Schlusskurs vom Vortag

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:38 Di, 18:30 % YTD

EUR/USD 1,0518 +0,5% 1,0458 1,0471 -1,7%

EUR/JPY 156,50 +0,3% 156,07 156,08 +11,5%

EUR/CHF 0,9637 -0,0% 0,9651 0,9646 -2,6%

EUR/GBP 0,8656 -0,1% 0,8675 0,8663 -2,2%

USD/JPY 148,80 -0,2% 149,25 149,06 +13,5%

GBP/USD 1,2151 +0,6% 1,2055 1,2085 +0,5%

USD/CNH (Offshore) 7,3110 -0,2% 7,3257 7,3174 +5,5%

Bitcoin

BTC/USD 27.427,69 +0,1% 27.387,74 27.393,48 +65,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 85,58 89,23 -4,1% -3,65 +10,0%

Brent/ICE 87,51 90,92 -3,8% -3,41 +7,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 0,00 39,30 -100,0% -39,30 -51,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.824,51 1.823,45 +0,1% +1,06 +0,0%

Silber (Spot) 20,94 21,18 -1,1% -0,23 -12,6%

Platin (Spot) 869,95 876,00 -0,7% -6,05 -18,5%

Kupfer-Future 3,58 3,62 -1,0% -0,04 -6,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/err

(END) Dow Jones Newswires

October 04, 2023 11:57 ET (15:57 GMT)