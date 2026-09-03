Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’388 0.2%  SPI 20’214 0.2%  Dow 53’642 1.1%  DAX 25’983 0.6%  Euro 0.9391 -0.3%  EStoxx50 6’374 0.2%  Gold 4’505 2.7%  Bitcoin 65’114 3.7%  Dollar 0.8081 -0.6%  Öl 96.9 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Partners Group2460882Nestlé3886335Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Donnerstagnachmittag
Dalios Schuldenwarnung und der Goldpreis: Übertreibung oder echtes Risiko?
Berkshire Hathaway vor neuen Japan-Zukäufen? Greg Abel beflügelt Aktien von Mitsubishi, Itochu & Co.
Broadcom-Aktie rutscht ab: US-Chipkonzern legt Quartalszahlen vor - Erwartungen verpasst
NVIDIA-Aktie im Aufwind: Milliarden-Übernahme von Hugging Face wird offiziell
Suche...
ETF Sparplan
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten Derivate
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Strukturierte Produkte

Historisch

Chartvergleich

03.09.2026 13:33:40

MÄRKTE EUROPA/Börsen wenig bewegt - Brent fast bei 100 Dollar

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Ölpreis (Brent)
96.89 USD 1.32%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Europas Börsen treten am Donnerstagmittag weitgehend auf der Stelle. Belastend wirkt der weiter anziehende Ölpreis. Der Preis für Brent zog zeitweise um 2 Prozent an auf 97,60 Dollar das Fass und notierte damit nur noch knapp unter der psychologisch wichtigen Marke von 100 Dollar. Aktuell notiert er 1,1 Prozent höher bei 96,63 Dollar. Die Spannungen an der Strasse von Hormus dauern an. Für etwas Zuversicht sorgt laut Händlern dagegen, dass es am Vortag nach dem Anstieg der Renditen zu Schnäppchenkäufen bei Anleihen gekommen sei. "Das könnte andeuten, dass um 4,80 Prozent ein attraktiver Deckel auf den US-Renditen liegt", sagt ein Teilnehmer mit Blick auf 10-jährige US-Anleihen. Am Anleihemarkt hierzulande sinken die Renditen leicht. Der Euro zieht etwas an auf 1,1605 Dollar. Der DAX notiert praktisch unverändert bei 25.842 Punkten, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,1 Prozent nach unten.

Zu Wort gemeldet haben sich die Verbände der Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) und der chemischen Industrie (VCI). Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau ist mit einem Zuwachs von real 2 Prozent beim Auftragseingang in die zweite Jahreshälfte gestartet. Dabei kamen die Wachstumsimpulse aber aus dem Ausland. Die Gesamtbilanz des VDMA für die ersten sieben Monate des Jahres bleibt dennoch positiv mit einem Auftragsplus von real 5 Prozent.

In der chemisch-pharmazeutischen Industrie führten unterdessen eine leichte Belebung der Industriekonjunktur, aber vor allem Vorratskäufe infolge des Nahostkonflikts im zweiten Quartal zu einer spürbaren Steigerung der Einnahmen. Der VCI rechnet für 2026 nun mit einem Plus von 2,5 Prozent beim Branchenumsatz, erwartet aber wie bisher einen Rückgang der Produktion um 1,5 Prozent. Bisher hatte der VCI keine Umsatzprognose abgegeben. Chemieaktien wie BASF (+0,4%), Brenntag (-0,1%) oder Lanxess (+1,2%) zeigen sich mehrheitlich im Plus.

Deutsche Telekom ziehen um 1,5 Prozent an. Der aktivistische Investor Elliott drängt das Unternehmen laut einem Bloomberg-Bericht, eine mögliche Fusion mit der Tochter T-Mobile US nicht weiterzuverfolgen, und will andere Wege zur Steigerung des Shareholder Value, etwa umfangreichere Aktienrückkäufe. Laut Medienberichten soll Elliott eine grössere Beteiligung an der Deutschen Telekom aufgebaut haben.

Im Mediensektor geht es für Publicis um 3,2 Prozent nach oben, nachdem das Werbeunternehmen den Werbeetat für sämtliche Produkte von Pepsico gewonnen hat. Händler spekulieren über ein Volumen um 4 Milliarden Dollar pro Jahr. Für WPP geht es 4,1 Prozent aufwärts, weil Publicis damit aus dem Wettbewerb um den Auftrag des Pepsi-Konkurrenten Coca Cola ausscheidet. Das erhöht die Chancen für WPP.

VW ziehen am Tag vor der mit Spannung erwarteten Aufsichtsratssitzung um 0,3 Prozent an. Es mehren sich die Sorgen, dass sich die Fronten zwischen Gewerkschaften und Führung verhärten, so dass Effizienzpläne nicht umgesetzt werden können. Die Analysten von Citi hatten eine VW-Restrukturierung als alternativlos bezeichnet.

Lufthansa legen um 1,1 Prozent zu. Am Abend entscheidet der Indexbetreiber Stoxx über die Neuzusammensetzung der Indizes der DAX-Familie. Möglicherweise könnte die Lufthansa-Aktie dabei den Sprung in den DAX schaffen, allerdings trübten sich die Aufstiegschancen zuletzt wieder etwas ein.

Delivery Hero legen um 0,3 Prozent zu auf 36,66 Euro Im Handel wundert man sich über den hohen Abschlag von rund 12 Prozent gegenüber dem Übernahmeangebot von Uber, das auf 41,50 Euro lautet. Grund sei wahrscheinlich, dass noch in vielen Ländern die aufsichtsrechtliche Genehmigung eingeholt werden müsse. Am Vorabend sprach sich die Führung von Delivery Hero für die Annahme des Angebots aus.

Suss Microtec verteuern sich mit der Nachricht einer strategische Zusammenarbeit mit Manz Asia in der Halbleiter-Inkjet-Technologie um 1 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2026 07:33 ET (11:33 GMT)

Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
UBS-Aktie im Plus: Konzern startet Rückkaufprogramm für neun Bonds
NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt
NVIDIA-Aktie: Historischer Apple-Vergleich weckt Hoffnung auf neuen Kursboom
Deutsche Telekom-Aktie fester: Elliott plant offenbar Einstieg
Moderna-Aktie schiesst nach oben: Hintergründe zur milliardenschweren Anleihe
Rheinmetall-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Partners Group-Aktie bricht ein: Gewinnrückgang und CEO-Wechsel angekündigt
ARK Invest vor Broadcom-Zahlen: Cathie Wood kauft KI-Aktien, verkauft AMD und CrowdStrike

Top-Rankings

2. Quartal 2026: Diese US-Aktien hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) im Portfolio
Blick ins Portfolio
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
Im 2. Quartal 2026 gab es nur wenig Anpassungen bei den US-Investments von NVIDIA. Dennoch hat e ...
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die UBS ihre Beteiligungen an US-Aktien offengelegt. ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.