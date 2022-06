MÄRKTE EUROPA/Aktien gesucht - Öl vor Opec-Treffen leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Rücksetzer am Vortag geht es an den europäischen Aktienmärkten am Donnerstagmittag nach oben. Der DAX steigt um 0,6 Prozent auf 14.421 Punkte, der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,5 Prozent auf 3.777 Punkte an. Fast alle europäischen Stoxx-Branchenindizes liegen im Plus, am stärksten der Index der Bau-Aktien mit einem Anstieg um 1,5 Prozent. Er profitiert unter anderem von Saint-Gobain, deren Aktien mit 3,6 Prozent Plus auf einen günstigen Ausblick reagieren.

Gestützt wird die Stimmung auch vom Ölpreis, der vor der Sitzung der Opec+ am Nachmittag weiter zurückkommt. Der Handel verläuft derweil in vergleichsweise ruhigen Bahnen. Da der Finanzplatz London wegen Feiertagen bis Freitag geschlossen bleibt, fehlen viele Marktteilnehmer aus dem anglo-amerikanischen Raum.

Einen Teil der guten Laune an Europas Börsen führt ein Händler auf den Inflationsanstieg in der Eurozone zurück. Die Erzeugerpreise (PPI) sprangen um 37,2 Prozent zum Vorjahr an. "Das ist zwar weiter ein extrem hohes Level, nährt aber die Fantasie auf eine peak inflation", sagt ein Händler. Diese war am vergangenen Freitag mit der Veröffentlichung des PCE-Index in den USA aufgekommen und von der Prices-Paid-Komponente im ISM-Index am Vortag gestützt worden.

Öl fällt vor Treffen

Das Treffen von Opec und Opec+ wird im Vorfeld überschattet von Nachrichten, wonach einige Mitglieder das Abkommen mit Russland zur Begrenzung der Fördermengen aussetzen wollen. Russland tue sich aufgrund der internationalen Sanktionen immer schwerer, seine Förderquote zu erfüllen. Eine Aussetzung würde es den Marktstrategen der Helaba zufolge anderen Mitgliedern, wie Saudi- Arabien und/oder den Vereinigten Arabischen Emiraten ermöglichen, mehr zu fördern und so die russischen Ausfälle auszugleichen. Die Ölnotierungen sind nach Bekanntwerden dieser Überlegungen bereits deutlich gesunken. Sollte der Plan scheitern, wäre wieder mit einem kräftigen Sprung der Ölpreise zu rechnen, was über die Inflationssorgen erneut die Zinserwartungen anheizen würde. Bricht aber die Opec mit Russland, könnte sich die Lage an den Ölmärkten auch dauerhaft entspannen.

Kultmarken widerstandsfähig bei sinkenden Ausgaben

"Ikonische" Marken sind nach Einschätzung der Analysten von Bryan Garnier besser als andere in der Lage, mit schwierigen Rahmenbedingungen zurechtzukommen. Wie bereits in der Finanzkrise der Jahre 2008 und 2009 zu beobachten, schränkten die Verbraucher zwar ihre Ausgaben ein, griffen aber unabhängig vom Preisniveau bei Kultmarken weiter zu. Richemont und Hermes legen jeweils um gut 2 Prozent zu, LVMH steigen um 1,6 Prozent.

Remy Cointreau gewinnen 1,2 Prozent. Der französische Getränkekonzern hat seinen Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr gesteigert und rechnet im laufenden Auftaktquartal des Geschäftsjahres 2022/23 mit starken Umsätzen. Im Geschäftsjahr 2022/23 will Remy Cointreau weitere Marktanteile im Bereich edler Spirituosen gewinnen und rechnet mit einem starken Wachstum. Vor allem der erneute Anstieg der Bruttomarge um 1,5 Prozentpunkte auf das Allzeithoch von 68,6 Prozent stütze die Stimmung, heisst es aus dem Handel.

Positiv für Wacker Chemie (+1,7%), Aixtron (+0,5%) und Telefonica Deutschland (+0,5%) wird im Handel die Indexaufnahme in den Stoxx-600 gewertet. Damit kämen die Aktien in den Fokus von Investoren, deren Anlageuniversum an den marktbreiten Europa-Index gekoppelt sei. Direkte Käufe von Index-Fonds wie ETF seien aber erst zum Verfalltag am 17. Juni per Handelsschluss zu erwarten. Die Index-Mitgliedschaft der Aktien beginnt ab dem 20. Juni.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.777,32 +0,5% 17,78 -12,1%

Stoxx-50 3.650,48 +0,3% 12,45 -4,4%

DAX 14.421,13 +0,6% 80,66 -9,2%

MDAX 30.021,21 +0,9% 270,88 -14,5%

TecDAX 3.163,74 +0,6% 20,36 -19,3%

SDAX 13.774,27 +0,5% 63,67 -16,1%

FTSE 0,00 0% 0,00 +2,0%

CAC 6.468,16 +0,8% 49,27 -9,6%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 1,20 +0,02 +1,38

US-Zehnjahresrendite 2,92 +0,00 +1,41

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:20 Uhr Mi, 17:06 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0685 +0,3% 1,0662 1,0655 -6,0%

EUR/JPY 138,68 +0,0% 138,57 138,52 +6,0%

EUR/CHF 1,0264 0% 1,0268 1,0281 -1,1%

EUR/GBP 0,8516 -0,2% 0,8536 0,8533 +1,4%

USD/JPY 129,78 -0,3% 129,96 129,97 +12,7%

GBP/USD 1,2545 +0,5% 1,2490 1,2487 -7,3%

USD/CNH (Offshore) 6,6812 -0,2% 6,6989 6,6922 +5,1%

Bitcoin

BTC/USD 29.892,79 +1,1% 29.811,97 31.168,82 -35,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 112,52 115,26 -2,4% -2,74 +54,6%

Brent/ICE 113,32 116,29 -2,6% -2,97 +50,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.856,57 1.846,50 +0,5% +10,07 +1,5%

Silber (Spot) 22,08 21,83 +1,2% +0,25 -5,3%

Platin (Spot) 1.011,00 998,50 +1,3% +12,50 +4,2%

Kupfer-Future 4,42 4,33 +2,0% +0,09 -0,8%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2022 06:41 ET (10:41 GMT)