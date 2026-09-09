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Westgold Resources Aktie 34682582 / AU000000WGX6

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09.09.2026 06:39:40

MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Ölpreis nahe 100-Dollar-Marke bremst

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Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Uneinheitlich geht es am Mittwoch im Handelsverlauf an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien zu. Dabei fallen die Ausschläge überwiegend gering aus. Am meisten tut sich erneut in Seoul, wo der technologielastige und volatile Kospi um 1,4 Prozent zulegt. In Tokio geht es für den Topix um 0,2 Prozent aufwärts, in Shanghai um 0,2 Prozent. Hongkong tendiert knapp behauptet, im australischen Sydney gibt das Marktbarometer um 0,3 Prozent nach.

Die weiter steigenden Ölpreise dürften stark mit dazu beitragen, dass sich die Börsianer mit Käufen nicht weiter aus dem Fenster wagen. Angesichts der unverändert angespannten und unübersichtlichen Lage in der Strasse von Hormus mit zuletzt wieder gegenseitigen Attacken der USA und des Iran verteuert sich Brent-Öl weiter, um 1,4 Prozent auf 99,28 Dollar. Die psychologisch wichtige Marke von 100 Dollar ist damit zum Greifen nah. Teheran warnte zudem Besatzungen von Tankern in der Nähe von Kais in Kuwait und Bahrain, ihre Schiffe zu verlassen, und drohte mit weiteren Angriffen auf die Energieinfrastruktur am Golf. Hohe Ölpreise gelten als Inflationstreiber und nähren damit Spekulationen über Zinserhöhungen.

Die Blicke vieler Akteure sind daher bereits auf den Donnerstag, insbesondere aber den Freitag gerichtet. Dann werden in den USA neue Inflationsdaten veröffentlicht, am Freitag die Verbraucherpreise. Für das Zinstreffen der US-Notenbank in der kommenden Woche wird weiter eine Wahrscheinlichkeit von etwa 60 Prozent für eine Erhöhung um 25 Basispunkte eingepreist.

Die Verbraucher- und Erzeugerpreise in China sind unterdessen im August leicht gestiegen, angetrieben von höheren Energiepreisen. Zugleich fielen sie aber fast genau wie erwartet aus, weswegen sie kaum Impulse entfachen.

Favorisiert werden laut Marktteilnehmern weiter Aktien von Chipherstellern, nachdem diese an den US-Börsen gegen die in der Breite leichtere Tendenz zulegen konnten. Intel und Qualcomm hingegen legten am Dienstag kräftig zu, nachdem sie mit Amazon eine Vereinbarung zur Entwicklung massgeschneiderter KI-Chips getroffen hatten, was den Fokus auf Investitionen in KI-Infrastruktur verstärkte. Derweil steht die Rally der Chiphersteller im Kontrast zur Schwäche von Softwarewerten, nachdem ein neuer KI-Agent von OpenAI Befürchtungen geweckt hat, dass KI etablierte Softwareunternehmen verdrängen könnte.

In Sydney gibt der Kurs von Westgold Resources um 5,5 Prozent nach. Das Unternehmen teilte mit, seine jährliche Goldproduktion auf rund 500.000 Unzen steigern zu wollen, wohingegen im Konsens mit 508.000 Unzen gerechnet wurde.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.893,60 -0,3 +2,1 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.173,20 +0,2 +19,3 08:00

Kospi (Seoul) 7.051,85 +1,4 +67,3 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.316,87 0,0 -1,2 10:00

Shanghai-Composite 3.949,89 +0,2 -0,5 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.725,24 -0,7 +23,2 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.651,81 -0,5 -23,1 10:00

KLCI (Malaysia) 1.713,17 -0,1 +2,0 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:06 % YTD

EUR/USD 1,1632 +0,1 1,1623 1,1621 -1,0

EUR/JPY 178,32 -0,4 178,98 178,74 -3,1

EUR/GBP 0,8584 +0,0 0,8582 0,8581 -1,5

USD/JPY 153,29 -0,4 153,96 153,78 -2,1

USD/KRW 1.335,90 -0,3 1.339,79 1.345,74 -7,3

USD/CNY 6,7072 -0,1 6,7105 6,7107 -4,1

USD/CNH 6,7049 -0,0 6,7059 6,7104 -3,9

USD/HKD 7,8420 +0,0 7,8410 7,8410 +0,8

AUD/USD 0,7225 +0,2 0,7213 0,7213 +8,3

NZD/USD 0,5854 +0,0 0,5852 0,5857 +1,7

BTC/USD 78.888,76 +0,5 78.488,88 78.398,57 -10,0

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 94,02 +1,1 0,99 93,03

Brent/ICE 99,20 +1,3 1,28 97,92

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.379,61 +0,6 25,42 4.354,19

Silber 66,23 +0,7 0,48 65,75

Platin 1.831,33 +1,0 17,76 1.813,57

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2026 00:40 ET (04:40 GMT)

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