MÄRKTE ASIEN/Aktien freundlich - Ruhetag in Tokio - Ölpreis fällt weiter

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(Wiederholung)

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Vor dem Hintergrund weiter fallender Ölpreise überwiegen am Montag im Handelsverlauf an den Börsen in Ostasien moderate Aufschläge. Die anfänglichen Bedenken hinsichtlich längerer Unterbrechungen der Rohöl-Pipeline-Flüsse aus Saudi-Arabien schienen sich weiter zu verringern, erklären die Analysten von ANZ Research mit Verweis auf Berichte, wonach Riad erwartet, dass die Ost-West-Pipeline innerhalb weniger Tage etwa die Hälfte ihrer Kapazität wieder aufnehmen werde. Brent-Öl verbilligt sich um rund 2 Prozent auf unter 102 Dollar.

Zum US-iranischen Konflikt sagte unterdessen US-Präsident Donald Trump in einem Interview mit Fox News, er befinde sich im "Entscheidungsmodus" und warnte, dass "grosse Dinge" in der "nicht allzu fernen Zukunft" passieren könnten. Er sei "wahrscheinlich offen" für ein Treffen mit dem iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian während der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York in dieser Woche.

Während in Japan das Börsengeschäft wegen Feiertagen bis einschliesslich Mittwoch ruht, legt der technologielastige Kospi in Seoul um 1,8 Prozent zu. Nach oben geht es auch in Shanghai und in Hongkong und zwar um je 0,6 Prozent.

Für zuversichtliche Stimmung insbesondere an den chinesischen Börsen sorgt das Treffen zwischen Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping am Donnerstag in Washington. Gespräche am Wochenende in New York zwischen dem US-Finanzminister Scott Bessent und dem chinesischen Vizepremier He Lifeng seien von beiden Seiten als positiv beschrieben worden, heisst es im Handel. Bei dem Gipfel am Donnerstag wird erwartet, dass die Verlängerung eines Handelsfriedens zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt im Mittelpunkt stehen wird mit Themen wie Zölle, Exporte seltener Erden und Technologiekontrollen.

Unter den Einzelwerten brechen in Sydney Perpetual um 15 Prozent ein, nachdem der Finanzdienstleister das endgültige Übernahmeangebot von EQT AB abgelehnt hat. Ingenia Comunities steigen um 1,5 Prozent. Hier setzt der Markt offenbar auf ein höheres Angebot, nachdem das Immobilienunternehmen ein überarbeitetes Angebot von Warburg Pincus abgelehnt hat. Telix Pharmaceuticals stimmte derweil dem Kauf des Isotopenlieferanten ITM für bis zu 2,35 Milliarden US-Dollar zu worauf es für Telix um 6,1 Prozent nach unten geht. Resolute Mining knicken um über 9 Prozent ein, belastet von einer gesenkten Prognose für die Goldproduktion.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.724,00 -0,1 +0,1 08:00

Topix 500 (Tokio) Feiertag +20,0

Kospi (Seoul) 7.016,40 +1,8 +66,5 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 24.891,58 +0,6 -2,9 10:00

Shanghai-Composite 3.933,37 +0,6 -0,9 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.666,61 +0,2 +22,0 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.419,22 -0,3 -25,8 10:00

KLCI (Malaysia) 1.670,80 +0,3 -0,6 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:10 % YTD

EUR/USD 1,1474 -0,1 1,1483 1,1484 -2,3

EUR/JPY 180,17 +0,0 180,16 180,12 -2,1

EUR/GBP 0,8576 +0,0 0,8573 0,8587 -1,6

USD/JPY 157,02 +0,1 156,86 156,81 +0,2

USD/KRW 1.384,30 -0,1 1.385,61 1.383,20 -3,9

USD/CNY 6,6957 -0,0 6,6975 6,6969 -4,3

USD/CNH 6,6952 +0,0 6,6944 6,6948 -4,0

USD/HKD 7,8450 +0,0 7,8444 7,8446 +0,8

AUD/USD 0,7126 +0,1 0,7117 0,7125 +6,8

NZD/USD 0,5722 +0,0 0,5721 0,5720 -0,6

BTC/USD 81.260,81 +0,2 81.077,51 77.587,94 -7,3

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 98,14 -2,2 -2,16 100,30

Brent/ICE 101,64 -2,2 -2,23 103,87

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.360,01 -0,4 -16,90 4.376,91

Silber 66,39 +0,2 0,16 66,23

Platin 1.800,20 +0,0 0,07 1.800,13

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 21, 2026 01:15 ET (05:15 GMT)

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