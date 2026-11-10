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10.11.2026 06:20:00

LNG Traffic Through Hormuz Hits Highest Level Since Iran War Began

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Crude oil prices dropped to less than $92 per barrel for Brent and $86 for WTI following reports citing President Trump as not planning to attack Iran “at this point”. At the time of writing, Brent crude was trading at $91.61 per barrel, and West Texas Intermediate was at $85.81 per barrel, after crashing by 7% on Monday, as reports emerged that the United States was open to letting Iran enrich uranium to almost 4% and Iran was, reportedly, going to accept the suggestion. The reports have not been confirmed by official sources from…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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