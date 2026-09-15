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15.09.2026 08:10:00

LNG Demand in China and India Could Surge When Prices Normalize

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Oil prices continued to rise early on Tuesday, rallying by 1.7% in Asian trade, as the Iran-backed Houthis in Yemen are expanding their control over the west coast along the Red Sea, while the attacks on a key Saudi onshore oil pipeline triggered concerns about additional disruptions to already severely disrupted oil supply from the Middle East.   As of publication, Brent Crude prices were up by 1.67% in Asian trade at $107.45 per barrel. WTI Crude held above the $ 103-a-barrel mark it hit on Monday. The U.S. crude oil benchmark rose by 1.9%…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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