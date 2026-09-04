Kupferpreis 1493352
14’358.85USD
6.20USD
0.04 %
03.09.2026
LME
|Snapshot
|Kurse & Realtime
|Charts & Tools
|Nachrichten
|Derivate
|Übersicht
|Realtimekurs
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|
04.09.2026 08:12:50
Kupfer, Lithium, Seltene Erden: Studie: Europäer horten Schrott im Wert von 65 Milliarden Euro
WerbungKupferpreis
14358.85 USD 0.04%
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
Inside ETF
Rohstoffe in diesem Artikel
|Kupferpreis
|14’358.85
|6.20
|0.04
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX stabil -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Markt tendiert vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegt in Nähe der Nulllinie. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.