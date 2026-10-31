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31.10.2026 13:53:32

Kosten von 1,4 Millionen Euro: Hoher Silberpreis: Ministerium musste Münzen einschmelzen lassen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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