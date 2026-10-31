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31.10.2026 13:53:32
Kosten von 1,4 Millionen Euro: Hoher Silberpreis: Ministerium musste Münzen einschmelzen lassen
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